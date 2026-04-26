Imperia, un incontro per sognare e aiutare: 'Più dai, più hai' sostiene il progetto solidale 'Cena Fuori'

Un momento per fermarsi, fare chiarezza e allo stesso tempo contribuire concretamente ad aiutare chi è in difficoltà. È questo lo spirito di “Più dai, più hai – un piccolo sogno, un aiuto concreto, uno scambio che vale”, l’incontro in programma domenica 27 aprile, dalle 18.00 alle 20.30, a Imperia.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto solidale “Cena Fuori”, promosso da Arci Solidarietà Imperia, presieduta da Giovanni Vassallo, e attivo sul territorio come unità di strada impegnata a portare non solo un pasto, ma anche una presenza concreta a chi vive in condizioni di fragilità.

Cinque sere a settimana i volontari scendono in strada a Imperia, offrendo una cena completa a circa 50–70 persone. Per molti, si tratta dell’unico pasto della giornata e spesso anche dell’unico momento di relazione. Accanto alla distribuzione dei pasti, il progetto porta avanti attività di recupero antispreco, trasformando eccedenze alimentari in risorse utili, e rappresenta un punto di riferimento stabile per chi vive situazioni di marginalità.

L’incontro del 27 aprile propone uno spazio semplice e accessibile, tra gioco e scoperta, in cui i partecipanti potranno lavorare su un proprio obiettivo o desiderio, ricevendo spunti concreti per iniziare a realizzarlo. Durante la serata verranno raccolti fondi destinati a sostenere le attività del progetto, in particolare per l’acquisto di materie prime alimentari e la gestione logistica delle distribuzioni.

«Oltre al pasto, portiamo presenza – spiega Tiziana Naclerio, Dream Coach e volontaria del progetto – perché sentirsi visti e accolti è il primo passo per non sentirsi invisibili. Questo incontro nasce dall’idea che anche un piccolo gesto, condiviso, possa fare la differenza, dentro e fuori di noi».

L’iniziativa è aperta a tutti, senza necessità di esperienze pregresse, e prevede una partecipazione a offerta libera.

Per informazioni e iscrizioni 338 9037416 oppure

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-piu-dai-piu-hai-un-piccolo-sogno-un-aiuto-concreto-uno-scambio-che-vale-1987792677408?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true



