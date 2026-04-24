Musica ed emozioni a Casa Serena: protagonista il giovane cantautore Paolo Martini

Un meraviglioso pomeriggio di musica ha animato Casa Serena grazie alla presenza di Paolo Martini, 24enne cantautore ligure originario di Sanremo, capace di conquistare il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

La passione per la musica di Martini nasce fin da piccolo: a soli cinque anni inizia a studiare batteria presso la scuola Respighi di Sanremo, proseguendo poi con il canto moderno all’accademia musicale di Ospedaletti. Cresciuto anche nella banda musicale di Ceriana, il giovane artista ha affiancato alla musica una lunga esperienza sportiva, giocando a calcio per ben quindici anni.

Nel 2023 arriva la svolta con la firma per l’etichetta Joseba Publishing di Gianni Testa. Da allora ha pubblicato sei singoli, tra cui “Fase REM”, che gli è valso la semifinale al San Marino Song Contest 2026 per l’Eurovision. Durante la 74ª edizione del Festival di Sanremo, ha inoltre partecipato come corista nel brano “Onda Alta” di Dargen D'Amico.

Il suo percorso artistico include aperture di concerti per artisti come Rose Villain e Sarah Toscano, oltre a esibizioni in eventi internazionali, tra cui una manifestazione sportiva a Barcellona. Ha partecipato anche all’evento Aromatica di Diano Marina e vinto numerosi concorsi canori locali, ottenendo visibilità radiofonica e televisiva, con interviste su Rai Isoradio e Rai Play.

Tra i suoi riconoscimenti spicca il premio per “Tra l’asfalto e il cielo”, vincitore alla Festa del Roma Videoclip Indie. Nei live Martini si esibisce accompagnandosi con pianoforte e chitarra acustica, proponendo un repertorio pop che punta a trasmettere emozioni autentiche e a invitare il pubblico a vivere pienamente ogni momento.

A Casa Serena, l’artista ha saputo creare un’atmosfera speciale: un concerto capace di “far perdere il fiato”, con una voce definita “davvero unica” che ha toccato profondamente il cuore degli ospiti, coinvolti in un’esperienza emotiva intensa e partecipata.

Gli appuntamenti musicali non finiscono qui. Domenica la struttura ospiterà una nuova giornata all’insegna della musica: al mattino si esibiranno i giovani allievi del professor Fabrizio Ragazzi con Le quattro stagioni di Vivaldi, mentre nel pomeriggio spazio al ballo insieme all’AUSER.

Dalla cooperativa Maris, che gestisce i servizi della struttura da oltre due anni, sottolineano con soddisfazione: “Non ci si annoia mai a Casa Serena”, evidenziando la vitalità e le potenzialità di un ambiente sempre più ricco di iniziative culturali e sociali.