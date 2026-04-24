Prevenzione dell’ambliopia a Ceriana: il Lions Club Ufficiali d’Italia al fianco della scuola "Gian Maria Rubini" (Foto)

Il club ha promosso un importante service di screening oculistico dedicato ai piccoli alunni della Scuola dell’infanzia "Gian Maria Rubini", con l'obiettivo di intercettare precocemente l'ambliopia.

A condurre le visite è stato il dottor Franco Lupi, professionista che alla consueta competenza medica unisce da sempre una rara e costante disponibilità verso chi ha più bisogno, facendosi trovare pronto a mettersi al servizio della comunità. È stato proprio il dottor Lupi ad illustrare l'importanza vitale di questo tipo di controlli:

“L'ambliopia, comunemente nota come 'occhio pigro', è una condizione in cui la visione non si sviluppa correttamente durante l'infanzia. Si tratta di un disturbo subdolo, spesso asintomatico, che il bambino non è in grado di segnalare e che, pertanto, può sfuggire all'attenzione dei genitori. Tuttavia, se non viene diagnosticata e trattata tempestivamente – ovvero in quella fase della crescita in cui il sistema visivo è ancora plastico e in piena evoluzione – rischia di consolidarsi in deficit visivi permanenti. Screening come quello odierno sono fondamentali: intervenire in tempo significa dare a questi piccoli le migliori opportunità per una vista sana nel futuro.”

Grazie a questa iniziativa, sono stati visitati 16 bambini, offrendo alle famiglie un servizio di prevenzione di grande valore. In rappresentanza del Lions Club Ufficiali d’Italia, a supervisionare e supportare l’attività, erano presenti il vice presidente Giancarlo Patti e la socia Luisa Manzella, a testimonianza della vicinanza e del costante impegno del Club verso le esigenze del territorio.

A margine dell'evento, il Presidente del Lions Club Ufficiali d’Italia, Costantino Dinielli, ha espresso viva soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione:

“Desidero ringraziare di cuore il dottor Franco Lupi, che ancora una volta ci ha dimostrato quell'impegno verso il prossimo che lo ha sempre contraddistinto. Un sentito ringraziamento va ai coniugi Lions Adriana e Roberto Catena, che si sono prodigati con dedizione nell'organizzazione logistica. La nostra gratitudine si estende inoltre alle maestre Nadia Campagnani e Loredana Astraldi, al presidente Piero Roverio e a tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gian Maria Rubini per averci supportato ed accolto con grande disponibilità in questa nostra iniziativa.”

Un Service, quello del Lions Club Ufficiali d’Italia, che conferma l'attenzione costante del sodalizio verso il mondo dell'infanzia e la prevenzione sanitaria come pilastri dell’azione associativa.