Sanremo: Via Vallarino, ancora in stallo la frana. Residenti e avvocato a confronto sul futuro della strada

Nuovo incontro tra i residenti di Via Vallarino per parlare della situazione in cui si trova il tratto, una questione che ormai da anni va avanti.

Alla riunione, a cui hanno partecipato i residenti della via, si è parlato di quelli che sono stati i progressi in merito alla questione, soffermandosi anche su quello che è attualmente il rapporto con il Comune, con il quale manca ancora al momento un percorso condiviso da seguire. La questione burocratica è infatti uno degli aspetti più delicati in merito alla situazione e nell'incontro avvenuto nella parrocchia di San Rocco si è proprio voluto organizzare un momento di confronto con i residenti per informarli sullo stato delle cose. Una questione che ha visto un seguito importante, per permettere di decidere in merito alla strada da seguire successivamente.

All'incontro sono stati infatti presenti circa 40 persone, che hanno incontrato l'avvocato Acquarone che sta seguendo la vicenda per potersi confrontare con lui e avere rispote su varie questioni: tanta è stata la partecipazione, che sta crescendo sempre più per una zona di Sanremo su cui ormai da sei anni proseguono i disagi legati alla frana. A quanto traspare dall'incontro, al momento tra il Comune e gli amministratori non è stata individuata una via comune da seguire: l'intenzione quindi degli organizzatori dell'incontro è stata radunare le persone che avessero interesse nella vicenda, in modo anche da dare a via Vallarino una direzione di marcia comune in modo che per il futuro si possa decidere come agire, procedendo in maniera compatta: se la via scelta prevederà o meno interventi di terze parti è ancora presto per dirlo, ma intanto la situazione della traversa di strada Solaro coontinua a non migliorare, con un rischio crollo sempre dietro l'angolo.

I preventivi per rimettere a posto l'area parlavano di circa 300 mila euro per i lavori nella zona franata, e l'ultimo scambio di battute passato dai giornali risale a inizio febbraio: da allora non si sono più avuti aggiornamenti in merito. Si aspetta ora di capire se arriveranno nuovi confronti tra le parti e se si riuscirà a trovare l'intesa per sbloccare il tutto o si passerà ad azioni di altro tipo.