Sanremo, il Corso Fiorito protagonista su Rai 1: domenica in onda la puntata di “Linea Verde”

Domenica 26 aprile, alle 12.20, Rai 1 trasmetterà la puntata di "Linea Verde" dedicata al Corso Fiorito: un’occasione per intraprendere un coloratissimo viaggio alla scoperta delle bellezze di Sanremo e del territorio.

“Un appuntamento da non perdere – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - perché rappresenta una promozione importante per Sanremo e per tutto il territorio. È una bella occasione per mostrare come la nostra tradizione sappia rinnovarsi ogni anno, celebrando quel binomio indissolubile tra bellezza paesaggistica e competenza tecnica che tanto fascino possiede ancora ai giorni nostri”.