ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Eventi

Eventi | 24 aprile 2026, 14:50

Sanremo, il Corso Fiorito protagonista su Rai 1: domenica in onda la puntata di “Linea Verde”

Il 26 aprile alle 12.20 il programma dedica un viaggio tra colori e tradizione alla città dei fiori. Sindoni: “Un’importante vetrina per Sanremo e per tutto il territorio”.

Sanremo, il Corso Fiorito protagonista su Rai 1: domenica in onda la puntata di “Linea Verde”

Domenica 26 aprile, alle 12.20, Rai 1 trasmetterà la puntata di "Linea Verde" dedicata al Corso Fiorito: un’occasione per intraprendere un coloratissimo viaggio alla scoperta delle bellezze di Sanremo e del territorio.

Un appuntamento da non perdere – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni  - perché rappresenta una promozione importante per Sanremo e per tutto il territorio. È una bella occasione per mostrare come la nostra tradizione sappia rinnovarsi ogni anno, celebrando quel binomio indissolubile tra bellezza paesaggistica e competenza tecnica che tanto fascino possiede ancora ai giorni nostri”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium