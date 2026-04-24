Sanremo, il Club Tenco ospita Maurizio Biancani: musica e memoria al centro dell’incontro

Domani, sabato 25 aprile, alle ore 18.00, la sede del Club Tenco a Sanremo (Spazio Amilcare Rambaldi, Piazza Cesare Battisti) accoglierà il sound engineer e produttore Maurizio Biancani, fondatore dello Studio Fonoprint di Bologna. Biancani dialogherà con il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi in un incontro dedicato alla musica e alla produzione artistica.

Al centro della conversazione la presentazione del libro “L’alchimista del suono. Cinquant'anni di musica al mixer” (Fernandel), un’opera che ripercorre il mestiere del tecnico del suono attraverso un lungo viaggio nella musica italiana dagli anni Settanta a oggi. Senardi e Biancani condividono inoltre l’esperienza del progetto televisivo “33 Giri Italia Masters” trasmesso su Sky Arte.

Il volume si configura come un memoir intenso e autentico: tra aneddoti, errori, intuizioni e momenti irripetibili, Biancani racconta mezzo secolo di musica vissuto accanto a grandi protagonisti della scena italiana, tra cui Vasco Rossi, Lucio Dalla e Zucchero. Un racconto sincero e appassionato che restituisce il dietro le quinte della canzone d’autore e della produzione discografica.

Sempre nella giornata di sabato 25 aprile, il Club Tenco ospiterà un ulteriore appuntamento: alle ore 17.00 verranno presentati i libri “Ogni cosa al suo posto” di Dimitri Cocciuti ed “Eva e Maria - un corpo solo, due anime opposte” di Tommaso Martinelli.

L’ingresso agli eventi è gratuito fino a esaurimento posti.

Gli incontri rientrano nel programma della XII edizione del Festival della Parola Reloaded, di cui il Club Tenco è partner.