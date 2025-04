Turismo, Pasqua frenata dal meteo: buoni numeri ma tante disdette per paura del maltempo

Il weekend pasquale lascia con numeri positivi, ma anche con l'amarezza di quello che poteva essere e alla fine non è stato: secondo quanto traspare, le strutture ricettive hannno registrato per questo weekend tutto sommato buoni numeri, ma le previsioni meteo, secondo cui avrebbe piovuto, hanno spinto diverse persone che avevano prenotato a disdire all'ultimo, facendo calare i numeri.

"Quella appena conclusa è stata la Pasqua peggiore degli ultimi tre anni - afferma Maurizio Massimino di Confesercenti - a livello di affluenza. Nei giorni precedenti ci sono state diverse disdette per il maltempo, che in parte sono state compensate dai last minute che, vedendo il miglioramento del tempo, hanno poi prenotato per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Abbiamo un po' recuperato in questo senso, ma alla fine le disdette anno inciso per un 10% rispetto a quello che era il totale che si pensava all'inizio. Di positivo c'è che i ristoranti hanno lavorato bene. Poi credo che alcuni abbiano deciso di dividere considerando anche il 25 aprile e il 1 maggio alle porte, per cui abbiamo buoni numeri, paragonabili ad agosto".

Usa toni più accesi Silvio Di Michele di Federalberghi, che invece critica le previsioni meteo, coresponsabili dei numeri inferiori alle aspettative: "Alla fine le strutture hanno fatto registrare circa il 78-80% di occupazione media per il weekend pasquale, ma saremmo probabilmente anche potuti arrivare a capienza piena se non ci fossero state queste previsioni negative, che hanno portato diverse disdette, che alla luce del tempo che poi ha fatto sono state anche ingiustificate. Dispiace che le previsioni siano state imprecise e bisognerebbe impedire che cose del genere accadano. Tanti siti parlavano di tempesta, ma alla fine non ci sono stati problemi, sia Pasqua che Pasquetta sono state belle giornate. Tutto sommato i numeri sono stati buoni, la località ha appeal, ma certo poteva andare meglio".

"Da un completo che doveva essere - aggiunge Christian Feliciotto di Federturismo - ci sono state cancellazioni. Poi quand'è spuntato il Sole qualcosa si è recuperato, ma all'incirca si dice abbiano pesato per un 15% circa le disdette. Certo Sanremo avendo più attrattiva ha risentito meno, ma di certo si è sentito il peso delle previsioni dei giorni scorsi. Per settimana prossima di positivo c'è che si prevede un bel ponte, con praticamente il tutto esaurito. Certo dipende anche dalle previsioni, e da quello che i siti riporteranno, sperando non ci siano cose per noi penalizzanti"

I riflettori sono puntati ora per il 25 aprile e il 1 maggio, per i quali i prospetti sono positivi, anche alla luce del Miba che si svolgerà a Portosole: in entrambe le date le prenotazioni hanno valori importanti, ma sarà il meteo (o le previsioni) a dire l'ultima parola.