Sanremo incassa dalla pubblicità Rai: 720mila euro alla città dei fiori e centralità tv confermata dopo le Olimpiadi

Ammonterà a 720mila euro la percentuale che arriverà al Comune di Sanremo da Rai Pubblicità, secondo la convenzione firmata a settembre da Rai e dal comune matuziano, nell’ambito della manifestazione di interesse a cui ha aderito la Rai per tre anni, più due possibili.

Quest’anno, infatti, la raccolta pubblicitaria è stata di 72 milioni di euro e l’1% arriverà alla città dei fiori, con un introito che dovrà essere aggiunto ai 6 milioni di ‘fisso’. La conferma è arrivata oggi da Rai Pubblicità che ha evidenziato l’importanza del risultato che non era scontato dopo le Olimpiadi: “Sanremo ha riaffermato la centralità dei broadcaster nativi e per tutto il sistema radiotelevisivo italiano” ha detto l’azienda.

Questo risultato rafforza la solidità finanziaria del Comune di Sanremo e conferma la centralità strategica della città nel panorama mediatico nazionale. L’incremento delle risorse consente di investire in servizi, eventi e promozione turistica, generando un effetto moltiplicatore sull’economia locale. Inoltre, la continuità dell’accordo pluriennale offre programmazione e stabilità, elementi chiave per attrarre ulteriori investimenti e consolidare l’immagine di Sanremo come capitale culturale e televisiva del Paese.