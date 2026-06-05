Da Piero Chiara al Casinò di Sanremo, a Luino un convegno sul turismo tra cultura, territorio e sviluppo

Ci sarà anche un importante riferimento a Sanremo, al suo Casinò e alla figura di Piero Chiara nel convegno “Luino, 350 anni di storia turistica. Bellezza, fiducia, diritto”, in programma domani, sabato, nella prestigiosa cornice di Palazzo Verbania.

Giunto alla sua quinta edizione, l’evento rappresenta un momento di riflessione sulle dinamiche di sviluppo del territorio, senza trascurare il ruolo della cultura come elemento identitario e di crescita. Proprio alla cultura sarà dedicato l’intervento del giornalista rivierasco Marco Silvano Corradi, chiamato a ricordare la presenza a Sanremo del grande scrittore luinese Piero Chiara, del quale fu collaboratore quando lo scrittore dirigeva la pubblicazione “Il Biribissi”, edita dal Casinò sanremese.

Un legame che continua a essere valorizzato anche grazie all’attività dell’associazione Le Sempiterne, presieduta da Simona Fontana, impegnata nel consolidare un ponte culturale tra Luino e Sanremo attraverso iniziative, mostre ed eventi ospitati in storiche strutture alberghiere matuziane come il Des Anglais e il Miramare.

I lavori saranno introdotti dal giurista Luca Sartorio, coautore del volume dedicato ai temi della città contemporanea e dell’innovazione. Interverranno inoltre il sindaco di Luino Andrea Pellicini, Stefano D’Ancona dell’Università degli Studi di Milano e Francesco Alessandria dell’Università La Sapienza di Roma.

Seguirà una tavola rotonda sul tema “Ripensare il territorio, rigenerare il turismo”, moderata da Alessandro Plateroti, con la partecipazione di esponenti del mondo dell’architettura, dell’imprenditoria turistica, della mobilità e dell’università, tra cui Roberta Colla, Angelo Crippa, Andrea Girolami, Andrea Passera, Bernardo Tomea, Ivan Zignego, Paolo Zilli e lo stesso Marco Silvano Corradi.

L’organizzazione scientifica è affidata allo Studio Sartorio Law & Economics di Milano. Un appuntamento che conferma l’esistenza di un filo culturale e storico capace di unire il Lago Maggiore alla Riviera dei Fiori.

“Il nostro progetto associativo si ispira anche ai Grand Tour d’antan, in particolare alla Route VIII di Thomas Cook che univa Monte-Carlo, la Costa Azzurra e Sanremo con Luino, la Svizzera e il Lago Maggiore. La figura di Piero Chiara collega questi luoghi”, sottolinea Simona Fontana.