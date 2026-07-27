Santo Stefano al Mare celebra la storia del Festival con "Perché Sanremo è Sanremo": concerto gratuito il 30 luglio

Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Santo Stefano al Mare con una serata dedicata alla grande tradizione della musica italiana. Giovedì 30 luglio, alle 21.30, Piazza Baden Powell ospiterà il concerto gratuito "Perché Sanremo è Sanremo", uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso la storia del Festival della Canzone Italiana. L'evento, a ingresso libero, si inserisce nel programma delle manifestazioni estive dell'amministrazione comunale e punta a coinvolgere residenti e turisti con un repertorio che ha segnato intere generazioni, ripercorrendo oltre settant'anni di successi legati alla kermesse più amata del Paese.

Lo spettacolo sarà eseguito interamente dal vivo e proporrà 58 dei brani più celebri passati dal palco dell'Ariston, presentati in ordine cronologico. Si partirà da Grazie dei fior, vincitrice della prima edizione del Festival nel 1951, per arrivare fino a Per sempre sì, trionfatrice dell'ultima edizione. In scaletta troveranno spazio autentici classici della musica italiana come Zingara, Almeno tu nell'universo e Con te partirò, senza dimenticare successi più recenti e particolarmente apprezzati dal pubblico, tra cui Zitti e buoni e La terra dei cachi. Un percorso musicale capace di raccontare l'evoluzione del Festival e della canzone italiana.

Sul palco saliranno cinque musicisti professionisti della provincia di Imperia: Ramon Rossi alla batteria, Riccardo Sasso alle tastiere, Maurizio Dedoni al basso, Mauro Vero alla chitarra e Riccardo D'Attis alla chitarra elettrica. Le interpretazioni vocali saranno invece affidate a Paolo Rossi, Luca Guerra, Selena Gaslini e Alessia Cava, tutti artisti sanremesi e componenti della Nazionale Italiana che nel 2024 ha conquistato il titolo ai Performer World Cup. Un cast interamente composto da professionisti del territorio, pronto a rendere omaggio ai grandi protagonisti della storia del Festival con uno spettacolo dal forte impatto emotivo.

"Santo Stefano al Mare continua a proporre un calendario estivo capace di offrire appuntamenti di qualità, pensati per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età. 'Perché Sanremo è Sanremo' è uno spettacolo che celebra un patrimonio musicale conosciuto e amato in tutto il mondo e rappresenta un'occasione per vivere insieme una serata all'insegna delle emozioni, della musica e della condivisione. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che contribuirà a rendere ancora più viva e attrattiva la nostra estate", dichiarano congiuntamente il consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Federico Corradi e l'assessore Maria Teresa Garibaldi.

L'appuntamento è quindi fissato per giovedì 30 luglio alle 21.30 in Piazza Baden Powell. L'ingresso sarà libero e gratuito, per una serata che si preannuncia come uno dei momenti più attesi del cartellone estivo santostefanese, all'insegna della musica, dei ricordi e delle emozioni che da sempre accompagnano il Festival di Sanremo.