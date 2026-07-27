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Eventi | 27 luglio 2026, 10:00

Sanremo, il Forte di Santa Tecla ospita “Echoes of Tecla: #Soundscape”

Giovedì 30 luglio torna lo spettacolo site-specific del Balletto Teatro di Torino tra danza, musica dal vivo e momenti partecipativi con il pubblico

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, giovedì 30 luglio il Forte di Santa Tecla a Sanremo torna a trasformarsi in un palcoscenico d'eccezione per "Echoes of Tecla: #Soundscape". Si tratta di un progetto di danza contemporanea site-specific ideato e realizzato appositamente per la cittadina matuziana dal Balletto Teatro di Torino.

L'evento fonde l'espressività della danza contemporanea con le note dal vivo dell'arpa celtica, esplorando l'identità profonda della fortezza e trasformando la memoria storica del luogo in una suggestiva esperienza artistica condivisa. La serata non sarà soltanto uno spettacolo da osservare, ma offrirà anche un laboratorio aperto a tutti, per il quale non è richiesta alcuna esperienza pregressa, e un momento finale di danza partecipata che vedrà protagonisti insieme artisti e spettatori.

Il programma della serata si aprirà dalle 19.30 alle 20.30 con il laboratorio "Preparare il corpo al luogo", aperto a chiunque voglia avvicinarsi al movimento espressivo. A seguire, dalle 21.00 alle 22.00, andrà in scena la performance vera e propria "#SOUNDSCAPE - Corpi in Risonanza", con la danza contemporanea accompagnata dall'arpa celtica. La manifestazione si concluderà tra le 22.00 e le 22.15 con il "Cerchio di Prossimità - Danza Partecipata", uno spazio dedicato alla condivisione diretta tra performer e pubblico.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro per la formula completa che comprende laboratorio, performance e danza partecipata, oppure a 10 euro per chi desidera assistere unicamente alla performance e prendere parte al momento conclusivo. Per informazioni e contatti è possibile scrivere all'indirizzo e-mail organizzazione@ballettoteatroditorino.org.

L'evento è promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria del Ministero della Cultura nell'ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico di Forte Santa Tecla a Sanremo.

Redazione

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