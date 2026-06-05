“I Quartetti dei Contrasti” a Villa Zirio, il Quartetto di Sanremo protagonista di una serata dedicata a Borodin, Malipiero, Glass e Piazzolla

Sabato 6 giugno alle ore 21.00, presso Villa Zirio a Sanremo (Corso Cavallotti 51), si terrà il concerto “I Quartetti dei Contrasti”, affidato al Quartetto di Sanremo composto da Umberto Bianchi e Volodymyr Baran ai violini, Fabrizio Ragazzi alla viola e Gabriel Lemarié al violoncello.

Il Quartetto di Sanremo rappresenta una delle espressioni artistiche più qualificate nate nella città dei fiori nel corso del suo lungo rapporto con il mondo della musica. Le sue origini risalgono agli anni Trenta del Novecento, quando il Casinò di Sanremo intraprese un importante percorso culturale volto ad affermarsi non soltanto come luogo dedicato al gioco, ma anche come centro di eccellenza artistica.

A partire dal 1928, il gestore Luigi De Santis promosse e sostenne numerose iniziative culturali di rilievo, tra cui una compagnia teatrale stabile diretta da Marta Abba e Luigi Pirandello, spettacoli di balletto curati da Cia Fornaroli e Jia Ruskaja, i “Lunedì Letterari” guidati dal poeta Pastonchi e la presenza di importanti musicisti come Pietro Mascagni, Ottorino Respighi, Francesco Malipiero, Gino Marinuzzi e Franco Alfano.

Fu proprio Franco Alfano a suggerire a De Santis la creazione di un quartetto d’archi stabile che portasse il nome di Sanremo oltre i confini cittadini. Nel 1932 nacque così il Quartetto di San Remo, formato da Aldo Ferraresi, primo violino e anima del progetto, Ernesto Nicelli al secondo violino, Romeo Scarpa alla viola e Carlo Rampi al violoncello. Successivamente si unì anche il pianista sanremese Marco Martini.

Nel giro di pochi mesi l’ensemble iniziò un’intensa attività concertistica che lo portò ad esibirsi in città come Bolzano, Torino, Lugano, Bellagio e Venezia, ottenendo riscontri che arrivarono fino a New York. A Sanremo, invece, i concerti cameristici si svolgevano regolarmente nel Giardino d’Inverno del Casinò Municipale nell’ambito dei “Venerdì del Quartetto”.

Durante il concerto di Villa Zirio saranno utilizzati quattro strumenti costruiti nell’ambito di un unico progetto dal liutaio Fabrizio Ragazzi e dedicati agli artisti che formarono lo storico Quartetto di San Remo.

Il programma musicale prevede l’esecuzione del Quartetto per archi n. 2 in re maggiore di Alexander Borodin, del Quartetto per archi n. 1 “Rispetti e strambotti” di Gian Francesco Malipiero, del Quartetto n. 3 di Philip Glass e di Four for Tango di Astor Piazzolla.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.