Progetto "Bici in Comune": sabato 1° agosto tappa a Triora e Creppo tra natura e cicloturismo

Prosegue a pieno ritmo il calendario di iniziative del progetto “Bici in Comune”, promosso dai Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio con la partecipazione finanziaria di Sport e Salute e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), in collaborazione con CNA. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico dell'entroterra ligure attraverso la mobilità sostenibile e il cicloturismo, offrendo un ricco programma di ben nove escursioni e tour guidati.

Dopo le prime tappe svolte a luglio, sabato 1° agosto 2026 si terrà una nuova escursione in Mountain Bike ed E-MTB lungo il percorso panoramico ad anello che collegherà Triora a Creppo. L'itinerario, della lunghezza di 15 chilometri e con un dislivello di 600 metri, è stato studiato per far vivere ai partecipanti un’esperienza immersiva e in totale sicurezza tra i paesaggi dell'Alta Valle Argentina, grazie alla presenza di accompagnatori cicloturistici esperti.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:00 e il rientro è previsto nel corso del pomeriggio, comprensivo di pranzo. Per chi non possedesse un mezzo proprio, l'organizzazione mette inoltre a disposizione sette e-bike.

Il mese di agosto proseguirà poi con un denso calendario su due ruote, alternando uscite sportive ad alta quota a tappe enogastronomiche in concomitanza con le sagre tradizionali del territorio. Tra gli appuntamenti in programma si segnalano l'uscita del 9 agosto tra Passo della Guardia e Collardente (37 km), quella del 12 agosto da Melosa al Balcone di Marta (22 km), la tappa Molini – Drego – Molini del 16 agosto (16 km) e la traversata Saccarello – Fronte del 19 agosto (41 km). A chiudere il mese saranno due tour enogastronomici: il 23 agosto l'itinerario Montalto Ligure – Carpasio – Colle d'Oggia in occasione della Sagra della Frandura (24 km) e il 30 agosto il tour Montalto Ligure – Carpasio – Glori per la Sagra della Carpasina (20 km).

Tutte le escursioni guidate del programma sono completamente gratuite, ma con prenotazione obbligatoria. Per l'uscita del 1° agosto le iscrizioni chiuderanno tassativamente entro le ore 19:00 di giovedì 30 luglio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via telefono o WhatsApp il numero 333 9306797, oppure consultare i siti ufficiali di Sport e Salute e dei Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio.