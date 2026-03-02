Festival, dietro il Suzuki Stage c’è la tecnologia di Calvini Sas: “Lavorare a Sanremo è sempre speciale” (Video)

Dietro le immagini spettacolari del Suzuki Stage di piazza Colombo, uno dei simboli del Festival diffuso, c’è un lavoro tecnico complesso che per tutta la settimana ha accompagnato concerti, ospiti e collegamenti. A raccontarlo è Franco Calvini, della Calvini Sas, azienda locale che si è occupata della parte tecnologica del palco. “È stato un buon Festival – spiega Calvini – ci siamo occupati di tutta la parte tecnologica, audio, video e luci del Suzuki Stage. In particolare della diffusione sonora in piazza, del monitoraggio e della ripresa microfonica”.

Un lavoro che non si limita a ciò che si vede dal pubblico. “Per quanto riguarda le luci, tutto quello che si vede sul palco è stato installato da noi ed è gestito da un operatore Rai e dal direttore della fotografia Rai, Marco Grizzi”. Un palco sempre più complesso. Negli ultimi anni il palco di piazza Colombo è cresciuto, diventando uno dei punti più attrattivi del Festival di Sanremo. “Assolutamente sì – continua Calvini – penso che come scena sia la più bella di quelle fatte in questi quattro anni che abbiamo seguito. Molto articolata, molto complessa, ma che ricorda un po’ le linee guida di Riccardo Bocchini, l’oceanografo del Festival”. Una struttura scenica ambiziosa, che ha richiesto un coordinamento costante tra regia, operatori e tecnici specializzati.

Le tecnologie impiegate. Sul fronte audio, il lavoro ha riguardato: la ripresa microfonica, il monitoraggio e gli ascolti di palco con regia stage, la diffusione e il PA System della piazza e la regia audio FOH. Per quanto concerne le luci, il sistema ha incluso proiettori motorizzati, wash, spot, beam ed effetti, tutti gestiti tramite consolle DMX con sistema di backup. L’intero impianto audio e luci è stato seguito da personale tecnico specializzato. Il valore di lavorare “a casa”. Al di là dell’aspetto tecnico, per Calvini il Festival ha anche un significato personale. “Tutti i Festival restano nei ricordi, ma essendo un’azienda locale e io di Sanremo, lavorare qui è un piacere maggiore rispetto ad altri studi o produzioni televisive. Lavorare a casa è sempre meglio”.

Una settimana intensa, dunque, fatta di tecnologia, coordinamento e spettacolo. E dietro le luci che illuminano la piazza e il suono che accompagna le esibizioni, c’è anche il lavoro di chi, lontano dai riflettori, contribuisce a far funzionare la macchina del Festival.