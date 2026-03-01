Sanremo 2026 domina il Total Reach: 86% degli italiani raggiunti e record di streaming e interazioni digitali

In termini di Total Reach il Festival di Sanremo raggiunge l’86% della popolazione nazionale, con un contributo di oltre il 25% dalle piattaforme digitali, grazie soprattutto al forte impatto dell’ecosistema social (fonte: SenseMakers – ComScore).

Su RaiPlay la finale del Festival è stata vista da una media di mezzo milione di device collegati nel minuto medio, il risultato più alto di questa edizione. Il picco di fruizioni live, con 580 mila device, è stato registrato nel momento dell’annuncio di Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival. Nell’arco delle cinque giornate dell’evento il picco massimo di fruizioni in diretta di Sanremo 2026 è stato raggiunto nella prima serata di martedì, con l’esibizione di Tiziano Ferro, quando i device collegati contemporaneamente su RaiPlay sono stati circa 700 mila.

L’ampia offerta editoriale on demand disponibile su RaiPlay, che può ora contare su oltre 560 clip tra esibizioni, momenti dello show, DopoFestival, contenuti accessibili, Radio2, LIS, PrimaFestival e Conferenze Stampa, favorirà una lunga coda di consumo nei giorni successivi alla finale e ha fin qui generato 28 milioni di legitimate stream, coinvolgendo una media giornaliera di quasi 5 milioni di spettatori.

Sulle piattaforme social la finale del Festival di Sanremo 2026 ha generato 108,5 milioni di visualizzazioni video, dato in netta crescita rispetto allo scorso anno (+13%).

In crescita sul 2025 anche le performance dei profili social Rai, che per la finale hanno pubblicato oltre 5.700 contenuti, generando 37,7 milioni di visualizzazioni video (+7%) e 5,1 milioni di interazioni (+12%), anche grazie alla coda delle serate cover, con Ditonellapiaga e TonyPitony particolarmente apprezzati.

In totale, nei cinque giorni del Festival, il topic Sanremo ha generato 1,2 miliardi di video views e 152 milioni di interazioni, di cui 382 milioni di visualizzazioni video (33% del totale) e 41 milioni di interazioni (27% del totale) attraverso i profili social Rai.