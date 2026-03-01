Sanremo 2026: Casinò tra vincite record e sale piene durante la settimana del Festival della Canzone

Il mese di febbraio si è chiuso in grande stile per il Casinò di Sanremo, grazie alla settimana festivaliera che ha accompagnato il Festival della Canzone 2026. L’evento ha registrato sale gremite, vincite straordinarie e visitatori soddisfatti, consolidando uno dei periodi più importanti dell’anno dal punto di vista turistico. Durante il mese, le sale del Casinò hanno accolto 22.895 presenze, con un incasso complessivo di € 4,55 milioni (praticamente stabile rispetto al 2025), portando il totale da inizio anno a € 9,75 milioni, con un incremento del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il Casinò ha ospitato il Dopofestival, condotto da Nicola Favino, dal 24 al 27 febbraio, con una costante presenza sulle reti Rai, incrementando la visibilità del brand aziendale. Come ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato, “La settimana del Festival esprime la magia dei grandi eventi, che nell’edizione 2026 hanno potenziato l’appeal e l’attrattività turistica. Il Festival della Canzone rappresenta un momento collettivo di unione culturale che porta centinaia di visitatori nel Casinò e nella nostra città”, aggiungendo: “Abbiamo ospitato il Dopofestival, la più importante delle trasmissioni collaterali, che ha riportato nel nostro teatro le dirette Rai”.

Le sale slot hanno registrato un bottino complessivo di € 1,3 milioni, con 150 jackpot superiori a € 5.000. Il premio più significativo è stato vinto da un turista del centro Italia, che con una puntata di un centesimo ha portato a casa € 44.488, festeggiando la vincita con la moglie. La serata più fortunata è stata il 28 febbraio, con 16 super premi per un totale di € 150.000, principalmente conquistati dai visitatori che hanno concluso così il loro soggiorno in Riviera in grande stile. Anche i tavoli di Hold’em Poker hanno visto una partecipazione elevata, con un jackpot che ha superato € 61.000, e continua il successo dei tornei settimanali organizzati da TexApoker, oltre alle iscrizioni ai grandi eventi 2026, come l’Italian Poker Open (IPO) di maggio. La settimana festivaliera ha visto inoltre l’allestimento della mostra Festivart e l’esposizione dei cimeli del Museo del Festival, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento per i visitatori.

Chiudendo il bilancio mensile, il Presidente dott. Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi, ha dichiarato: “Concludendo ringrazio tutti i dipendenti della Casa da Gioco che si sono fortemente impegnati per ottimizzare in questo periodo tutte le potenzialità aziendali”, sottolineando l’impegno del Casinò nel garantire divertimento sempre responsabile e nella valorizzazione del territorio.