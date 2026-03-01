 / Eventi

Omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo: la famiglia Vecchino saluta Carlo Conti con l’opera di Lodola (Foto)

Un gesto simbolico in sala stampa all’Ariston Roof per celebrare Baudo e ringraziare Rai e direzione artistica

La famiglia Vecchino ha salutato Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo.
Lo ha fatto con un gesto in sala stampa all’Ariston Roof con la consegna dell’opera di Lodola in miniatura, che raffigura Pippo Baudo.

Quella più grande, infatti, è stata inaugurata dallo stesso Conti insieme ai figli del grande presentatore recentemente scomparso, all’interno del Teatro durante la settimana del Festival.

“Abbiamo voluto omaggiare Carlo Conti, ma anche i dirigenti della Rai, con questa mini opera di Baudo – ci hanno detto Walter e Carla Vacchno – per ringraziarli di aver dedicato questo Festival a Baudo. Un modo per essere loro riconoscenti in una edizione che, per la prima volta, è andata in scena senza il grande Pippo”.

Carlo Alessi

