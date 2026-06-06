Charter Night, storia e service per la comunità: il Lions Club Bordighera Capo Nero Host celebra i 40 anni di fondazione (Foto)

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host celebra il 40esimo anniversario della sua fondazione. La Charter Night si è tenuta mercoledì 27 maggio al Grand Hotel del Mare di Bordighera.

Il club bordigotto ha festeggiato insieme alle autorità lionistiche del distretto e della zona. "Il Grand Hotel del Mare ha riservato ai convenuti un ottimo menu, dall’aperitivo di benvenuto alla torta Lions e alla pasticceria. Erano a disposizione dei soci e degli invitati numerosi album di fotografie, che ricordavano il passare di questi 40 anni, affrontati sempre con grande impegno per aiutare nella società le persone meno fortunate e contribuire al mantenimento di cimeli e di ricordi storici della città di Bordighera" - fa sape il Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "È stato distribuito anche un opuscolo con una breve raccolta dei principali servizi svolti in questi 40 anni per la comunità. Alla guida del club si sono avvicendate persone stupende con tanta voglia di rendersi utili e tra questi, purtroppo, molti hanno lasciato questo mondo".

Il club ha, inoltre, accolto con calore alcuni dei soci fondatori, tra cui Rodolfo Berro (tuttora socio), Ennio Durante e Paolo Oggero e altri soci che hanno fatto parte del club in questi anni, come Giorgio Cravaschino, Vincenzo Palmero, Roberto Pecchenino e Giulio Viale. Erano presenti molte autorità lionistiche, tra cui il governatore del distretto 108Ia3 Mauro Imbrenda, la presidente della IV circoscrizione Marina Rulfi, la presidente della Zona IV B Erika Demaria, i presidenti e i rappresentanti dei Lions Club di Ventimiglia e Sanremo, del L.C. Bordighera Otto Luoghi e del Leo club Bordighera, Ventimiglia e Valli. Il Presidente Silvano Croese, in apertura di cerimonia, ha sintetizzato le principali attività di servizio svolte che erano state riportate in una locandina distribuita ai presenti. Ha ricordato anche che nel 1997 ha patrocinato la nascita del secondo club di Bordighera, che ha preso la denominazione di Otto Luoghi, con riferimento alla comunità del passato che raccoglieva proprio la zona di Bordighera, Camporosso e vallate.

Durante la serata è stato ricordato anche il grande successo della giornata distrettuale del Lions Day, organizzato il mese scorso dai due club di Bordighera e dal Leo Club. Infine, quale ringraziamento per l’attività svolta nell’ambito lionistico, sono state consegnate dal governatore ai soci Rino Aliquò e Marco Zagni le onorificenze che portano il nome del fondatore del Lionismo Internazionale, ovvero le targhe Melvin Jones Fellow.