Ventimiglia, “Il Sogno dell’eterna giovinezza” di Enzo Barnabà ispira il giallo di Stephan Meier (Foto)

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi personaggio di un romanzo, tanto più straniero. È successo allo scrittore intemelio Enzo Barnabà, che anni addietro ha scritto “Il Sogno dell’eterna giovinezza”, la biografia dell’inquietante dottor Serge Voronoff.

Il libro è stato letto dallo scrittore bavarese Stephan Meier, che conosce l’italiano, che ha deciso di ispirarsene per scrivere il quarto volume della sua fortuna serie “Riviera Express”. Il romanzo dello scrittore tedesco si chiama “Der Traum von Grimaldi” (Il Sogno di Grimaldi) ed è appena uscito in Germania.

Si tratta di un giallo. Chi altro può aiutare l’ispettore che indaga sul delitto, visto che c’è di mezzo Voronoff, se non Barnabà, che peraltro abita a Grimaldi, la località in cui si svolge la vicenda? Anche il titolo del romanzo tedesco sembra strizzare l’occhio a quello della biografia dello scrittore italiano. "Speriamo che presto il romanzo venga pubblicato anche in Italia e che i nostri schermi casalinghi mostrino altrettanto presto il film televisivo che da esso si pensa di trarre" - dice lo scrittore intemelio Enzo Barnabà.