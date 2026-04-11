Gazebo, screening e passeggiata a 6 zampe: al via il "Lions Day" a Bordighera (Foto e video)

Gazebo, screening e passeggiata a 6 zampe. Ha preso il via oggi il Lions Day a Bordighera. I diversi Lions Club presenti hanno, infatti, avuto modo, da questa mattina, di incontrare la comunità per presentare le proprie attività e iniziative di servizio, di prevenzione e sensibilizzazione offrendo pure la possibilità a cittadini e turisti di fare screening gratuiti della vista, dell'udito e della glicemia. Nel pomeriggio, invece, è stato ufficialmente aperto, con un taglio del nastro, il Villaggio Lions a Palazzo del Parco e poi si è svolta la passeggiata a 6 zampe, da Palazzo del Parco fino all'hotel Parigi, sul lungomare di Bordighera, dove si è tenuta una dimostrazione speciale intitolata 'Il Collare d’Oro', dedicata a mostrare concretamente come i cani d'assistenza aiutano le persone con epilessia.

I Lions si dedicano, infatti, a progetti concreti, inclusi il sostegno ai non vedenti, la prevenzione della cecità, la lotta contro il diabete e il cancro infantile e la sicurezza alimentare. I club operano a livello locale ma beneficiano dell'impatto globale della Fondazione Lions Clubs International che finanzia su larga scala e porta aiuto, speranza e conforto in tutto il mondo. Per l'occasione oggi erano presenti anche l'assessore regionale Luca Lombardi, i consiglieri regionali Armando Biasi ed Enrico Ioculano, i candidati sindaco a Bordighera Marzia Baldassarre, Massimiliano Iacobucci e Davide Sattanino, accompagnati da alcuni membri delle rispettive squadre, Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, la polizia locale, i carabinieri forestali, la Croce Rossa di Bordighera, Vento di Ponente, la Lilt, l'associazione italiana epilessia, l'associazione il Collare d'Oro, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare e i Rangers d'Italia.

La manifestazione, organizzata dai Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli con il patrocinio del Comune, continuerà anche domani, il 12 aprile. Alle 8.30 sono previste l'accoglienza dei Lions e accompagnatori, la consegna dei guidoni, la consegna degli occhiali usati presso lo stand al Palazzo del Parco, una colazione offerta dal comitato organizzatore e preparata e servita dalla Spes di Ventimiglia e le attività congressuali del Lions Day all'interno del Palazzo del Parco. Per l'occasione parteciperanno circa 300 delegati provenienti da diverse province del territorio. L’evento coinvolge, infatti, l’intero Distretto Lions, che riunisce 72 club e circa 3000 soci. Alle 9 sono, inoltre, previste la partenza dalla spianata dei pennoni di InfiniteVentimiglia mentre alle 10, da Palazzo del Parco, visite guidate alla scoperta della città murata, delle chiese e dei luoghi storici di Bordighera.