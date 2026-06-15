Ventimiglia, successo al Teatro Comunale per il Progetto Danza: in scena 160 alunni dell’Istituto Biancheri

Ancora una volta il Teatro Comunale di Ventimiglia ha fatto da cornice al tradizionale spettacolo conclusivo del Progetto Danza della Scuola Primaria di via Roma e dei bambini di 5 anni dei plessi di via Chiappori e via Roma della Scuola dell’Infanzia. L’evento, organizzato dalla maestra Stefania Palladino in collaborazione con le insegnanti dei diversi plessi, ha riscosso un grande successo, confermando una tradizione che si rinnova da ormai quattordici anni.

Ad aprire lo spettacolo sono stati i più piccoli della Scuola dell’Infanzia con un emozionante viaggio attraverso il territorio della città di Ventimiglia. Un percorso arricchito dal prezioso contributo della docente Samuela Caliò , che durante l’intero anno scolastico ha affiancato il progetto con attività di Yoga Bimbi nei due plessi dell’Infanzia dell’Istituto Biancheri. A seguire, tra una coreografia e l’altra, si sono esibiti circa 160 alunni dell’Istituto Comprensivo, dando vita a una vera e propria festa di colori, musica e movimento che ha coinvolto e appassionato il pubblico presente.

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione per ribadire i valori che caratterizzano il percorso educativo della scuola. Musica, danza e movimento diventano infatti strumenti capaci di abbattere ogni barriera culturale, di genere e legata alla diversità, favorendo la collaborazione, l’inclusione e la crescita in un ambiente sereno, dove tutti possano esprimersi liberamente. Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto ai bambini, protagonisti della serata, che si sono impegnati con entusiasmo durante tutto l’anno, così come ai docenti che hanno sostenuto il progetto con dedizione e ai genitori che, come sempre, hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo.

Un momento speciale è stato dedicato alle mamme degli alunni delle classi quinte che, ormai da anni, accettano di esibirsi insieme ai propri figli, regalando al pubblico e alle famiglie un ricordo unico e carico di emozione. Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto alla docente Samuela Caliò per la passione, l’entusiasmo e il prezioso contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

«La musica, la danza e il movimento abbattono tutte le barriere culturali, di genere e della diversità: la nostra scuola punta alla collaborazione, all’inclusione e a creare un ambiente in cui tutti possano esprimersi e vivere in un clima di serenità», hanno sottolineato gli organizzatori.