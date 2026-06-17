Ineja 2026 accende l’estate di Imperia: undici giorni di festa tra tradizioni, spettacoli, gastronomia e cultura

La città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. È stata presentata nella Sala Commissioni di Palazzo Civico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni, storica manifestazione dedicata al patrono di Oneglia che, dal 19 al 29 giugno, animerà la Banchina Aicardi e la Calata G.B. Cuneo con un ricco programma di eventi, spettacoli, cultura, sport e gastronomia. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore comunale alla Cultura e Manifestazioni Marcella Roggero, il presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi Marco Podestà, Paola Savella di Espansione Eventi, Marco Frassinelli in rappresentanza del CIV NuovOneglia e del Cineforum Imperia e William Stua, presidente del Marathon Club Imperia. L’evento è organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi in collaborazione con il Comune di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia e il supporto del CIV NuovOneglia.

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 19 giugno alle ore 18.30, in Banchina Aicardi, alla radice del Molo Corto. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Claudio Scajola, le autorità civili e militari e la Banda di Pompeiana, che accompagnerà musicalmente l’apertura della manifestazione. Per undici giorni il waterfront di Oneglia diventerà il cuore pulsante dell’estate imperiese, con iniziative dedicate a tutte le età e capaci di unire tradizione e innovazione. Nata per celebrare San Giovanni Battista, patrono di Oneglia, la manifestazione è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare una delle più importanti della Liguria occidentale, rappresentando un momento di incontro e condivisione per l’intera comunità. Il programma 2026 proporrà un calendario particolarmente articolato, con eventi culturali, spettacoli musicali, mostre, iniziative sportive, attività per bambini e famiglie, momenti di aggregazione e appuntamenti legati alle tradizioni popolari del territorio.

Spettacoli ogni sera e il ritorno dei fuochi di San Giovanni

Grande attenzione sarà dedicata all’area spettacoli, che ogni sera ospiterà esibizioni di danza, concerti, performance artistiche, dimostrazioni sportive e intrattenimento per il pubblico. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il tradizionale spettacolo pirotecnico del 24 giugno, giornata dedicata al Santo Patrono, che come ogni anno richiamerà migliaia di persone sul porto di Oneglia. Protagonista assoluto sarà ancora una volta Ineja Food, l’area gastronomica gestita dai volontari del Comitato, dove sarà possibile degustare alcuni dei piatti simbolo della tradizione ligure e onegliese. Nel menù troveranno spazio specialità molto amate come lo stoccafisso all’onegliese, il brandacujun, lo zemin di pesce, la frittura di calamari, le acciughe fritte, il minestrone, il cundiun e numerose altre proposte accompagnate da vini del territorio e birre artigianali. Tra le principali novità dell’edizione 2026, ogni serata sarà caratterizzata da un piatto tipico dedicato, pensato per valorizzare ulteriormente le eccellenze gastronomiche locali.

MercantIneja celebra i suoi 18 anni

Torna anche MercantIneja, la mostra mercato che quest’anno raggiunge il traguardo della maggiore età con la sua 18ª edizione. Lungo Calata G.B. Cuneo saranno presenti espositori provenienti da numerose regioni italiane, con un’offerta che spazierà dall’artigianato all’enogastronomia, dall’abbigliamento alle produzioni artistiche. La manifestazione aprirà ogni giorno dalle 17.00 fino a tarda sera, contribuendo ad animare il waterfront di Oneglia e a rendere ancora più attrattiva l’esperienza della Festa di San Giovanni.

Mercoledì 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, il programma religioso prevede alle 17.30 i Vespri Solenni e alle 18.30 la tradizionale Processione che attraverserà le vie del centro di Oneglia, rinnovando una tradizione particolarmente sentita dalla comunità cittadina.

L’assessore alla Cultura e Manifestazioni Marcella Roggero ha sottolineato il valore sociale e aggregativo dell’evento: «Anche quest’anno l’estate imperiese prende ufficialmente il via con la Festa di San Giovanni. Per tanti giovani rappresenta simbolicamente l’inizio delle vacanze e della bella stagione, ma per tutta la città è soprattutto un momento di aggregazione e condivisione», ha dichiarato. «L’Amministrazione Comunale e il sindaco Claudio Scajola sono vicini al Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi nell’organizzazione di una manifestazione che negli anni è diventata un vero contenitore di realtà locali. Associazioni sportive, culturali, sociali e di volontariato contribuiscono infatti a rendere il programma sempre più ricco e partecipato». L’assessore ha inoltre evidenziato il crescente coinvolgimento del tessuto economico cittadino grazie alla collaborazione con il CIV NuovOneglia. «La Festa di San Giovanni continua a crescere e ad arricchirsi di novità, mantenendo saldo il legame con la tradizione e con il territorio».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Marco Podestà: «Ci siamo quasi: il momento tanto atteso del taglio del nastro è ormai alle porte. I preparativi procedono con entusiasmo e grande partecipazione», ha affermato. Podestà ha ringraziato tutte le istituzioni e le realtà coinvolte nell’organizzazione, dal Comune alle forze dell’ordine, passando per Marina di Imperia, Agenzia delle Dogane, Capitaneria di Porto, associazioni di categoria e associazioni del territorio. «Il format della Festa di San Giovanni resta quello di una grande festa popolare: gastronomia, spettacoli, musica, cultura, area fieristica e una forte componente sociale. La nostra volontà è quella di offrire un evento capace di coinvolgere tutta la città e tutte le generazioni, valorizzando le tradizioni che da oltre quarant’anni rappresentano il cuore della manifestazione».

Il CIV NuovOneglia proseguirà il proprio lavoro di coinvolgimento delle attività commerciali del centro cittadino attraverso il tradizionale concorso delle vetrine a tema e il progetto dedicato ai cocktail della festa. Marco Frassinelli ha inoltre annunciato il rinnovo della collaborazione con il Cineforum Imperia che, nell’ambito della manifestazione, proporrà la proiezione del film “Gioia Mia” in piazza dell’Antico Ospizio, aggiungendo un importante tassello culturale al programma.

Spazio anche allo sport con il ritorno della storica corsa “La Zucchetta di San Giovanni”, organizzata dal Marathon Club Imperia. «Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate attraverso il sito imperiacorre.it oppure direttamente presso lo stand della Festa di San Giovanni», ha spiegato il presidente William Stua. L’edizione 2026 prevede due percorsi: una gara competitiva di 8 chilometri e una prova di 5 chilometri aperta a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere non solo gli atleti ma anche famiglie, appassionati e cittadini.

Undici giorni per celebrare la città

Con il suo mix di tradizioni religiose, eccellenze gastronomiche, spettacoli, cultura, sport e commercio, la 46ª Festa di San Giovanni si conferma uno degli eventi simbolo dell’estate ligure e uno dei principali momenti di aggregazione della comunità imperiese. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici, trasformando il porto di Oneglia in un grande palcoscenico a cielo aperto capace di coinvolgere residenti e turisti.