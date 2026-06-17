Musica sacra tra Rinascimento e Barocco: doppio concerto dell'Ensemble Vocale del Liceo Cassini a Sanremo

L'Ensemble Vocale dell'indirizzo Musicale del Liceo Cassini sarà protagonista di un doppio appuntamento concertistico in programma il 18 e 19 giugno, offrendo al pubblico un affascinante viaggio nella musica sacra tra il XVI e il XVIII secolo. Gli studenti, preparati e diretti dalla professoressa Giulia Ferraro e dal professor Jacopo Cassese, presenteranno un repertorio di grande pregio storico, artistico ed espressivo, attraverso l'esecuzione di composizioni che hanno segnato alcuni dei momenti più significativi della tradizione musicale europea.

Il primo concerto si terrà domani alle 16 presso l'Aula Magna di Villa Magnolie, mentre il secondo appuntamento è in programma venerdì 19 giugno alle ore 19 nel suggestivo Santuario Nostra Signora della Costa di Sanremo. Particolarmente significativo sarà il concerto del 19 giugno, che permetterà di ascoltare questo raffinato repertorio nella straordinaria cornice di uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico e spirituale cittadino. «Un'occasione speciale per valorizzare la musica sacra e il talento dei giovani interpreti», sottolineano gli organizzatori.

L'iniziativa rappresenta infatti un'importante opportunità per apprezzare il percorso formativo svolto dagli studenti nel corso dell'anno scolastico e per condividere con la cittadinanza un momento di autentica bellezza musicale, all'insegna della cultura, dell'arte e della valorizzazione dei giovani talenti.