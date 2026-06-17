“Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste” con Tullio Solenghi sbarca a Ventimiglia. L'appuntamento è previsto sabato 20 giugno alle 21 al teatro romano.

"Una serata imperdibile nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Nervia" - dicono gli organizzatori dell'Albintimilium Theatrum FEst 2026 - "Lo spettacolo, ideato e diretto da Sergio Maifredi e prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, sarà un viaggio affascinante tra le pagine immortali di Boccaccio, dove ironia, umanità e attualità si intrecciano in una narrazione coinvolgente, interpretata da uno dei più apprezzati attori del panorama italiano".

"Inoltre, alle 19, presso il Museo Archeologico 'Girolamo Rossi', appuntamento con Simone Ragazzoni e l’incontro 'Platone nella Silicon Valley – Anima, Corpo, Intelligenza Artificiale'" - svelano - "Un’occasione speciale per vivere la cultura tra teatro, storia e archeologia, in uno dei luoghi più affascinanti della nostra città".