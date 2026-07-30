"Storie di donne e magia" del circolo Reading e drama in scena a Ventimiglia (Foto)

"Storie di donne e magia" in scena a Ventimiglia. Venerdì 31 luglio alle 21 e alle 22.20 verrà proposto dal circolo Reading e drama, diretto da Lilia De Apollonia, uno spettacolo teatrale con cori nel centro storico.

Lo spettacolo a entrata libera, che rientra nel calendario delle manifestazioni estive proposto dal Comune, partirà da piazza delle Erbe, coinvolgerà salita in via Collabassa e si concluderà al giardino Viola-Galleani. "E' un recital letterario e storico ma anche ironico con cori antichi di Monteverdi, brani, monologhi, duetti e scene a più voci" - fa sapere Lilia De Apollonia - "Da miti e antiche novelle, a Odisseo, Circe e Itaca che saranno i protagonisti della prima parte del recital. Dalla piazzetta delle erbe si andrà su per i carruggi sino al camminamento affacciato sul porto e il mare. Grazie all'iter, che porta le storie di donne iconiche tutte legate alla magia, si potranno scoprire luoghi storici, poco conosciuti ai più, e angoli suggestivi. Alcune scene saranno a più personaggi, momenti di illusioni, Omero e una serie di figure femminili rese con poesia dagli interpreti".

Per questo evento estivo il circolo Reading e drama Ventimiglia ha scelto di unirsi a un coro appena costituito: l'ensemble vocale Esacordia, che si adatta ai temi e ai personaggi che Lilia e i suoi attori interpreteranno. "Vi saranno due appuntamenti: il primo sarà alle 21 mentre la replica sarà alle 22.20. In tutto sono otto gli attori impegnati nello spettacolo. Oltre a me ci saranno Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Gianpietro Lorenzato, Ersilia Ferrante, Gian Piero Piombo e Giorgia Piombo" - fa sapere l'attrice e regista - "Uno spettacolo diverso reso ancora più suggestivo dalla presenza del coro Esacordia del maestro Federico Ottazzi formato da Cristina Lelio, Giampietro Lorenzato, Annamaria Amalberti, Manuela Giacosa e Angelo Del Giudice. Una serata unica, dunque, per scoprire panorami e scorci spettacolari della città alta mentre si ammira un entusiasmante spettacolo".