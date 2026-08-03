Ventimiglia, "Storie di donne e magia" del circolo Reading e drama va in scena nel centro storico (Foto)

Spettacolo teatrale nel centro storico. "Storie di donne e magia" del Circolo Reading e drama, diretto da Lilia De Apollonia, va in scena a Ventimiglia.

Lo spettacolo a entrata libera, che rientrava nel calendario delle manifestazioni estive proposto dal Comune, venerdì sera è partito da piazza delle Erbe, ha coinvolto salita in via Collabassa e si è concluso al giardino Viola-Galleani. "E' stato molto apprezzato da un pubblico attento e interessato per tutta la durata, un'ora mezza, dello spettacolo che ha avuto anche una replica" - fanno sapere gli organizzatori - "Un ricco recital letterario, storico, vario con cori antichi di Monteverdi molto apprezzati anch'essi".

Il circolo Reading e drama Ventimiglia, per l'occasione, ha scelto di unirsi a un coro: l'ensemble vocale Esacordia. "Si è allineato perfettamente con i temi e i personaggi che Lilia e i suoi attori hanno fatto rivivere lungo i caruggi sotto alle volte antiche e al camminamento affacciato sul mare, luoghi storici sconosciuti ai più, angoli svelatisi grazie all'itinerario creato da Lilia De Apollonia" - sottolineano gli organizzatori - "Erano storie di donne iconiche legate alla magia. Alcune scene a più personaggi, illusioni, Omero e una serie di figure femminili rese con garbo e applaudite".

Sul palco sono saliti gli attori Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Gianpietro Lorenzato, Ersilia Ferrante, Gian Piero Piombo, Giorgia Piombo, oltre alla regista Lilia De Apolonia. "Gli Esacordia han reso più suggestivo il ricco evento, col maestro Federico Ottazzi e i suoi cantori Cristina Lelio, Giampietro Lorenzato, Annamaria Amalberti, Manuela Giacosa e Angelo Del Giudice. Il finale si è svolto nel giardino di palazzo Biancheri, uno dei rari giardini pensile della Liguria, che il proprietario, Erino Viola, apre al pubblico in occasioni particolari e culturali".