Arianna Porcelli Safonov porta al Teatro Romano di Ventimiglia Minotauri contemporanei

Prosegue giovedì 23 luglio, alle ore 21.15, al Teatro Romano di Ventimiglia, la rassegna Vox in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico, progetto ideato e diretto da Claudia Claudiano. Protagonista del terzo appuntamento sarà Arianna Porcelli Safonov con Minotauri contemporanei, uno spettacolo che, attraverso il linguaggio del mito, racconta con ironia le contraddizioni del nostro tempo. Una satira lucida e tagliente sull’individuo contemporaneo e sulle identità che costruisce e attraversa. In Minotauri contemporanei, Arianna Porcelli Safonov utilizza il mito come lente per osservare il presente, trasformando figure archetipiche in immagini quotidiane e riconoscibili. Il Minotauro diventa metafora di una condizione ambigua, sospesa tra bisogno di autenticità e ricerca di riconoscimento.Attraverso una scrittura ironica e disincantata, lo spettacolo smonta i paradossi della società contemporanea, restituendo un ritratto vivido e spesso spiazzante delle nostre fragilità e contraddizioni. Tra riferimenti colti e suggestioni pop, accompagnati da un impianto sonoro che intreccia musica elettronica e classica, la narrazione costruisce un percorso immersivo, capace di coinvolgere e far riflettere. Uno sguardo affilato e originale che, senza offrire consolazioni, invita il pubblico a riconoscersi nei propri “mostri” quotidiani.

Arianna Porcelli Safonov è autrice e performer di testi umoristici, monologhi teatrali e progetti culturali. Porta in tournée spettacoli che intrecciano satira sociale, osservazion del contemporaneo e riflessione culturale. Ha collaborato con festival, riviste e testate nazionali, oltre ad aver scritto libri e format originali per teatro e media. I suoi monologhi sono divenuti virali sul web.

INFORMAZIONI

Teatro Romano di Albintimilium – Ventimiglia

Inizio spettacoli: ore 21.15

Apertura botteghino: ore 20.00 nei giorni di spettacolo. Presso il botteghino del Teatro Comunale lun ore 9/13/ giov 15-17.

Costo biglietti: €15

Acquisto online: Liveticket – ⁠https://www.liveticket.it/voxinarena