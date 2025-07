Sanremo, i cittadini su via Padre Semeria: "La strada è diventata un percorso a ostacoli quotidiano" (Foto)

Ancora polemiche intorno all'asfalto e ai marciapiedi di via Padre Semeria, con i residenti esasperati che lanciano un nuovo appello a intervenire repentinamente sulla zona che, a loro dire, si sta trasformando in un pericoloso percorso a ostacoli. "Più che una strada, è diventata un incubo quotidiano per noi residenti, per i turisti e soprattutto per le mamme con passeggini e bambini piccoli", scrivono. Il motivo? Marciapiedi sconnessi, lastroni sollevati dalle radici degli alberi, crepe profonde e dislivelli che trasformano la via in un pericoloso campo minato.

Non è raro — denunciano i cittadini — vedere una madre costretta a spingere il passeggino in mezzo alla carreggiata per evitare buche e ostacoli insormontabili, esponendosi così al traffico. Stessa sorte tocca agli anziani, ai disabili o ai turisti con i trolley. Ogni giorno, centinaia di persone si trovano a percorrere via Padre Semeria per accompagnare i bambini a scuola, raggiungere le spiagge o semplicemente vivere il quartiere. Ma quella che dovrebbe essere una normale via urbana si trasforma in un percorso a ostacoli degno di una gara di sopravvivenza.

"Aspettiamo forse che accada qualcosa di grave?" si chiede una residente, che chiede un intervento urgente al sindaco Alessandro Mager e all’amministrazione comunale. Le richieste sono precise: risanare la pavimentazione, riprogettare i marciapiedi per renderli sicuri e accessibili, e armonizzare la presenza degli alberi con la necessaria sicurezza per i pedoni. Il messaggio finale è un appello alla mobilitazione civica: "Non rassegniamoci al degrado. Ribelliamoci all’incuria, pretendiamo il diritto alla sicurezza e alla dignità dei nostri spazi pubblici." E un invito diretto al sindaco: "Restituiteci la nostra strada, prima che qualcuno si faccia davvero male". Un grido d’allarme che riflette il disagio di un’intera comunità che ogni giorno, tra le buche di via Padre Semeria, rischia molto più di una semplice storta.

In tal senso, da Palazzo Bellevue è trapelata la notizia che sarebbe già pronto un piano milionario che coinvolgerebbe l'intero primo chilometro della strada, con tanto di asfalto, marciapiedi e illuminazione: a parlarne lo stesso assessore ai ai lavori pubblici Massimo Donzella, che durante il consiglio comunale monotematico ha abbunciato questa importante novità per la via.