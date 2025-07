Sanremo: via Padre Semeria, tutto pronto per la riqualificazione con marciapiedi, asfalto e illuminazione nel nuovo progetto

Pronto un piano di intervento per i marciapiedi di via Padre Semeria: il Comune di Sanremo ha in mano un progetto di riqualificazione della zona, che spesso è stata al centro delle discussioni cittadine quando si parla di lavori pubblici e di aree in degrado. Si parla di circa un milione di euro, derivante dall'avanzo di bilancio, che sarà utilizzato per dare nuova vita alla via. La strada che conduce dalla Foce al casello autostradale è infatti rovinata a causa delle radici degli alberi a bordo strada, che rendono pericoloso l'attraversamento, soprattutto per i mezzi a due ruote, che in alcuni tratti sono quasi chiamati a fare lo slalom per evitare i rialzi dell'asfalto.

E questa situazione si vede poi anche sui marciapiedi a bordo strada, che oltre ad avere diverse buche sono anche difficilmente percorribili in alcuni tratti, proprio perché gli alberi vanno a ostruire il passaggio, costringendo quindi le persone ad attraversare la via passando dal bordo strada e non sul marciapiede, cosa che genera ulteriori pericoli: spesso i pedoni che transitano infatti portano con sé borse della spesa ingombranti, quando non si tratta addirittura di passeggini, che a causa delle condizioni del marciapiede non possono passare.

Ora però l'amministrazione è pronta a intervenire, con un progetto che mira a rimettere in sesto quello che è il primo chilometro partendo da via Panizzi, forse uno dei punti che maggiormente ha bisogno di interventi: il piano prevede una totale riqualificazione, sia per l'asfalto che per i marciapiedi, senza trascurare l'illuminazione, che dovrebbe essere interamente sostituita da sistemi a led (Sanremo infatti risulta essere una delle poche città italiane dove predomina l'illuminazione a incandescenza).

Una notizia che può far sorridere i residenti visto che spesso sono giunte lamentele in merito al degrado in cui si trovava via Padre Semeria, che è uno degli ingressi di Sanremo e il primo impatto con cui molti turisti si turisti si interfacciano. Un aspetto su cui spesso si è discusso anche nella politica sanremese e che sembra pronto a prendere una svolta importante.