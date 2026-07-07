“L’umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello" sbarca a Camporosso (Foto)

“L’umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello" andrà in scena oggi, martedì 7 luglio, alle 21 al Palatenda Bigauda a Camporosso.

"Dopo i sold out invernali a Diano Castello e al teatro di San Rocco Di Vallecrosia e la replica domenica 5 luglio ad Isolabona, lo spettacolo teatrale sbarca a Camporosso" - fanno sapere gli organizzatori - "Uno spettacolo che, tra dramma e scherzo, farà riflettere e nello stesso tempo sorridere su tutte le possibili sfumature dell’uomo, potenzialmente grande ma a tratti troppo miope, egoista o disilluso, per esserlo. Lo spettatore assisterà a un potente affresco sui vizi e le virtù dell’animo umano, sui suoi chiaroscuri, così ben delineati da due dei più grandi drammaturghi teatrali tra ‘800 e ‘900".

Saliranno sul palco per “La proposta di matrimonio” di Anton Cechov Matteo Cassini, Ingrid Marchot, Luciano De Stefanis, Paola Mazzonna, Claudio Ristagno -Drammaturgia e regia di Silvia Villa mentre per “La Patente” di Luigi Pirandello: Arnaldo Scotto, Quinto Pirrone, Giulio Maccario, Paolo Buono, Luciano De Stefanis e con la partecipazione di Silvia Villa come voce recitante e la regia di Luciano de Stefanis in collaborazione con Silvia Villa. "In scena alcuni attori di FormAzione Lab Teatro della Luna con la regia di Silvia Villa, loro formatrice teatrale, che daranno vita allo scherzo in atto unico 'La proposta di matrimonio' di Anton Cechov con scene ricche di azione ed equivoci farseschi, mentre alcuni attori della Compagnia storica del Teatro della Luna porteranno in scena il dramma in atto unico 'La Patente' di Luigi Pirandello, che tratta il tema caro allo scrittore siciliano del contrasto tra 'ciò che si è' e 'ciò che gli altri pensano di noi' con la regia di Luciano De Stefanis, anche attore in entrambe le pièces e il contributo registico di Silvia Villa. L'ingresso è libero" - svelano gli organizzatori - "Si ringrazia il comune di Camporosso e l'assessore Rosella Gastaldo per il patrocinio e il sostegno all'evento della durata di circa un'ora. Ringraziamo, inoltre, Fabio Lazzaro per gli scatti meravigliosi".