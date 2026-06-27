“Se un Uomo…Se una Donna” va in scena a Vallecrosia al Mare e a Sanremo (Foto)

Doppio appuntamento nel fine settimana con “Se un Uomo…Se una Donna”. Il brillante spettacolo teatrale di FormAzione Lab Teatro della Luna di Vallecrosia al Mare andrà in scena oggi, sabato 27 giugno, alle 21 in piazza Verdi nel centro storico di Vallecrosia al Mare e domani, domenica 28 giugno, alle 21 in piazza San Siro a Sanremo.

Nella città della famiglia è già sold out l'ironico e allo stesso tempo profondo viaggio che, come spiega la regista, attrice e formatrice teatrale Silvia Villa "attraverso una rielaborazione drammaturgica di alcune iconiche scene di famosi film, su cui si è lavorato anche con improvvisazioni guidate durante il laboratorio avanzato di quest’anno, mette a confronto uomini e donne su importanti temi e situazioni del quotidiano, che celano domande fondamentali sulla vita e sull’amore. Il pubblico sarà condotto per mano in un brillante viaggio, diviso in capitoli, in 'corti teatrali', attraverso cui si confronteranno l’universo maschile e quello femminile, in un incontro-scontro che non smette mai di affascinare, alla ricerca di un equilibrio spesso da trovare o ri-trovare".

I più di venti attori allievi che saliranno sul palco daranno vita a personaggi giocosi, affascinanti, o irriverenti, restituendo al pubblico un messaggio di speranza, rispetto e bellezza per cercare tutti insieme di diventare esseri umani migliori" - svela - "Il Teatro della Luna di Vallecrosia ringrazia sentitamente le Amministrazioni di Vallecrosia al Mare e di Sanremo per il sostegno e la collaborazione per la realizzazione degli eventi. L'ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata inviato un messaggio su WhatsAppp al 347 5446651".