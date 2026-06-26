Sanremo, dal 2 luglio al 27 agosto torna il "Cinema sotto le stelle"

Non solo una rassegna cinematografica, il “Cinema sotto le stelle” 2026, ma un invito a riflettere insieme su uno dei temi più urgenti e universali del nostro tempo: la pace.

Nasce da qui il sottotitolo "Facciamo la pace?" della rassegna cinematografica all’aperto nel centro storico di Sanremo, organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Per questa la ventesima edizione, il “Cinema sotto le stelle” torna alla location storica di piazza Santa Brigida, dal 2 luglio al 27 agosto. Sette appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, che attraverso il linguaggio del grande cinema accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di emozioni, memoria, ironia e speranza.

Lo slogan "Facciamo la pace?" vuole essere un invito a interrogarsi sul significato della convivenza, della libertà, del rispetto reciproco e della capacità di superare i conflitti, partendo proprio dalle storie raccontate sul grande schermo.

Ogni film affronta il tema della pace da una prospettiva diversa.

Si comincia giovedì 2 luglio con "Il dittatore dello stato libero di Bananas" di Woody Allen, una satira che smaschera l'assurdità del potere e delle dittature attraverso il linguaggio della comicità.

Giovedì 9 luglio è il turno de "L'ora più buia" di Joe Wright, che racconta uno dei momenti decisivi della storia europea ovvero le vicende del Primo ministro britannico Winston Churchill (interpretato da Gary Oldman, Oscar al miglior attore per questo ruolo) nei primi mesi della seconda guerra mondiale.

Ci accompagna nel cuore della guerra attraverso gli occhi di chi sceglie l'umanità e il sorriso come risposta alla violenza il successivo "Good Morning, Vietnam" di Barry Levinson (giovedì 16 luglio), con uno strepitoso Robin Williams.

Si torna, eccezionalmente di lunedì, il 27 luglio con "Raya e l'ultimo drago", il film di animazione Disney che, con il linguaggio della fiaba, insegna ai più piccoli – ma anche agli adulti – come solo la fiducia reciproca e la collaborazione possano ricomporre un mondo diviso.

Dopo una sosta per lasciare spazio ai festival musicali del centro storico, la rassegna riprende giovedì 13 agosto con uno dei più straordinari manifesti cinematografici contro ogni forma di totalitarismo: "Il grande dittatore" di Charlie Chaplin, il cui celebre discorso finale continua ancora oggi a rappresentare un potente appello alla fratellanza tra gli uomini.

Giovedì 20 agosto, ecco il musical "Hair" di Milos Forman, un balzo nella stagione del pacifismo, della contestazione della guerra e della speranza di una generazione che fece della pace il proprio ideale.

La rassegna si concluderà giovedì 27 agosto con "Fa' la cosa giusta" di Spike Lee, un'opera intensa che affronta il tema della convivenza, delle discriminazioni e della responsabilità individuale, ricordando quanto la pace si costruisca ogni giorno anche nelle relazioni tra le persone. L'evento conclusivo nasce dalla collaborazione, e ne vuole essere il trait d'union, con Scambi Festival, il festival dei laboratori paneuretici in programma dal 26 al 30 agosto, sempre nel cuore antico di Sanremo.

In un momento storico segnato da tensioni e conflitti internazionali, il cinema diventa così uno spazio di incontro e di riflessione collettiva, capace di unire generazioni diverse attraverso storie che continuano a parlare al presente.

Perché, oggi più che mai, vale la pena fermarsi una sera davanti a un film e tornare a chiedersi, insieme: "Facciamo la pace?"

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto economicamente anche dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2026 della Città dei Fiori.

L’ingresso è libero e gratuito. Le proiezioni sono alle ore 21.15 (o poco oltre, attendendo l'imbrunire).

Informazioni sulla pagina Facebook Pigna Mon Amour e sul sito delle manifestazioni del Comune di Sanremo sanremoliveandlove.it

LA PROGRAMMAZIONE

Giovedì 2 luglio – Il dittatore dello stato libero di Bananas (1971), regia di Woody Allen

Giovedì 9 luglio – L'ora più buia (2018), regia di Joe Wright

Giovedì 16 luglio – Good Morning, Vietnam (1988), regia di Barry Levinson

lunedì 27 luglio – Raya e l'ultimo drago (2021), film Disney

Giovedì 13 agosto – Il grande dittatore (1940), regia di Charlie Chaplin

Giovedì 20 agosto – Hair (1979), regia di Milos Forman

Giovedì 27 agosto – Fa' la cosa giusta (1989), regia di Spike Lee