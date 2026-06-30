Cinema Bordighera, la programmazione dell'Olimpia Liberty e del Multisala Zeni

È stata resa nota la nuova programmazione del Cinema Olimpia Liberty e del Multisala Zeni di Bordighera.

Al Cinema Olimpia Liberty (tel. 0184 261955), giovedì 2 luglio la sala resterà chiusa. Da venerdì 3 a martedì 7 luglio è in programma "Pecore sotto copertura", con spettacoli alle ore 18.45 e 21.00. La programmazione riporta inoltre la chiusura del cinema nelle giornate di lunedì 6, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio.

Al Multisala Zeni – Sala 1 (tel. 0184 633601), da giovedì 2 a domenica 5 luglio sarà proiettato "Minions & Monsters". Giovedì e venerdì lo spettacolo è previsto alle ore 21.00, mentre sabato e domenica le proiezioni sono in programma alle ore 15.30, 17.15, 18.45 e 21.00. Da lunedì 6 a mercoledì 8 luglio la sala resterà chiusa.

Al Multisala Zeni – Sala 2 (tel. 0184 633601), giovedì 2 luglio è in programma "Toy Story 5" alle ore 21.00. Venerdì 3 luglio sarà proiettato "Supergirl" alle ore 21.00. Sabato 4 e domenica 5 luglio sono previsti "Toy Story 5" alle ore 16.00 e 18.30 e "Supergirl" alle ore 21.00. Anche la Sala 2 resterà chiusa da lunedì 6 a mercoledì 8 luglio.