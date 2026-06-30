Carpasio celebra la lavanda: domenica 5 luglio una giornata tra storia, tradizioni, distillazioni e sapori nel borgo della Valle Argentina

Un'intera giornata dedicata alla lavanda, alla sua storia e al suo legame con il territorio. Domenica 5 luglio, il borgo di Carpasio, in Valle Argentina, ospiterà la Festa della Lavanda, un appuntamento che punta a valorizzare quello che, per decenni, è stato uno dei principali motori economici e identitari della comunità. La manifestazione si svolgerà al Museo della Lavanda, luogo che custodisce la memoria di una coltivazione profondamente radicata nella storia locale. La lavanda, conosciuta già nell'antica Roma per le sue proprietà aromatiche e curative, continua ancora oggi ad affascinare per i suoi molteplici impieghi, dalla cosmesi alla fitoterapia, fino alla profumazione degli ambienti.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con la prima dimostrazione di distillazione, uno dei momenti più attesi della giornata, durante il quale sarà possibile osservare dal vivo il processo di estrazione dell'olio essenziale. Per tutta la giornata, inoltre, il museo resterà aperto con ingresso libero, proponendo visite guidate e laboratori gratuiti dedicati sia agli adulti che ai bambini. Alle 11.30 spazio all'aperitivo al Museo, mentre alle 15 si terrà la seconda distillazione, offrendo una nuova occasione per conoscere da vicino un'antica lavorazione che ha segnato la vita del paese. Il pomeriggio proseguirà alle 17 con la presentazione del libro "Il Profumo è nell'aria" di Enzo Ferrari, un momento di approfondimento culturale dedicato al mondo della lavanda e alle sue tradizioni. La giornata si concluderà alle 18 con un'apericena al Museo, anch'essa su prenotazione, pensata per condividere un momento conviviale immersi nell'atmosfera del borgo.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per riscoprire usi, costumi e tradizioni di Carpasio attraverso il racconto di una pianta che ha contribuito a scrivere la storia economica e sociale della comunità. Un viaggio tra profumi, cultura e memoria, capace di riportare alla luce un patrimonio che continua ancora oggi a essere motivo di orgoglio per il paese. Per partecipare agli appuntamenti conviviali è necessaria la prenotazione al 331 737 8106 oppure attraverso i canali social del Museo della Lavanda.