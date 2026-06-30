Folies Royal 2026: l’estate di Sanremo si veste di musica, eleganza e grandi emozioni

Dal 1° luglio al 30 agosto 2026, il fascino dell’estate sanremese torna a incontrare la grande musica con Folies Royal 2026, prestigiosa programmazione del Royal Hotel Sanremo. Un appuntamento ormai atteso negli anni da ospiti, cittadini e visitatori che desiderano vivere serate esclusive in una delle location più iconiche della Riviera dei Fiori, dove l’eccellenza dell’ospitalità si fonde con il piacere dell’intrattenimento dal vivo.

Immerso nel verde del parco subtropicale dell’hotel, il suggestivo Ristorante Corallina rappresenta il cuore pulsante della serie di appuntamenti. Affacciato sulla celebre piscina di acqua di mare riscaldata progettata da Gio Ponti, questo raffinato spazio si trasforma ogni sera in un elegante palcoscenico a cielo aperto, dove musica, luci, gastronomia e atmosfera si intrecciano dando vita a un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.

Folies Royal 2026 propone un calendario artistico ricco e variegato, cucito su misura per accompagnare con stile le notti estive. Il pubblico potrà lasciarsi conquistare dalle sonorità sofisticate del jazz, dall’energia del soft rock e del pop internazionale, fino all'intimità dei set acustici e alle reinterpretazioni dei grandi classici italiani e stranieri. Non mancheranno sfumature soul, lounge e sonorità contemporanee, capaci di creare il perfetto sottofondo sia per una cena elegante che per un piacevole dopocena sotto le stelle.

La qualità dei protagonisti selezionati è da sempre il tratto distintivo della rassegna. Musicisti e interpreti di talento daranno vita a performance live caratterizzate da una forte impronta stilistica, proponendo repertori multilingue e trasversali, pronti a soddisfare e a coinvolgere una platea internazionale. Ogni serata saprà rivelarsi unica e originale, pur mantenendo intatta quell'anima esclusiva che contraddistingue il marchio Folies Royal.

Anche nell’edizione 2026, la kermesse si inserirà armoniosamente nel ricco panorama degli eventi culturali ospitati presso l’Auditorium Franco Alfano, contribuendo ad arricchire ulteriormente il calendario estivo della città di Sanremo. La sinergia tra queste importanti realtà conferma il ruolo della città come punto di riferimento per la cultura, la musica e gli eventi della Riviera.

Folies Royal si riafferma così non solo come un insieme di concerti, ma come un vero e proprio viaggio tra arte, stile, gusto e accoglienza, capace di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso. Un invito a vivere l’estate sanremese in un contesto d'eccezione, dove ogni dettaglio è pensato per regalare emozioni autentiche.

Di seguito, il cast artistico che animerà l’edizione 2026 di Folies Royal.

DAVIDE LAURA (violino & dj set)

Il violinista Davide Laura, nato e cresciuto in Italia, è un polistrumentista versatile, noto per la sua capacità di fondere strumenti dal vivo con suoni campionati, crea composizioni coinvolgenti utilizzando una loop station e pedali per effetti, attingendo alla sua profonda formazione in musica classica, jazz, elettronica e world music, affiancando il violino a intermezzi di raffinato dj set. Si è esibito con orchestre di fama internazionale in tutta Italia, tra cui La Scala, il Teatro Petruzzelli e il Teatro Regio di Torino. Le sue performance da solista sono state trasmesse più volte dalla televisione nazionale italiana.

ON SOUL

Formazione a quattro elementi composta da Diego Pistone alla voce, Vincenzo Pisano alle tastiere, Mauro Demoro al basso e Franco Bianco alla batteria. La band propone un repertorio soul-funky ispirato agli anni ’60, ’70 e ’80, con brani di grandi autori come Bill Withers, Marvin Gaye, Stevie Wonder e altri classici del genere. Il sound è caratterizzato da groove coinvolgenti, armonie vocali e arrangiamenti pensati per emozionare il pubblico.

ACOUSTING DUO

Duo strumentale con Nadia Fascina al violoncello e Marco Boeri alla chitarra, propone arrangiamenti raffinati e suggestivi dei successi del songwriter inglese Sting (Ex Police) e brani dal repertorio latino-americano e jazz.

INTEMPO DUO

Composto da Chantalle Allomello e Vincenzo Pisano, Intempo è un progetto musicale elegante e senza tempo, che attraversa il jazz, la canzone italiana e i grandi classici internazionali. L'ensemble voce e pianoforte crea atmosfere raffinate pensate per momenti di autentico relax.

AMARCORD DUO

Il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di jazz cantato, bossa nova, swing e pop italiano ed internazionale.

TWO QUARTERS

Il duo acustico Two Quarters è composto da Nino Putrino (chitarra elettrica e stomp box) e Gianluca Spezialetti (voce e chitarra acustica). Il progetto propone un repertorio di grandi classici della musica, dai cantautori del passato alle hit contemporanee. I brani vengono selezionati per creare atmosfere soft, ritmate, ballabili e festose, sempre in sintonia con il contesto e l’ambiente, offrendo così un accompagnamento musicale curato e versatile.

BLU SYRIO

Dalle melodie classiche a quelle più attuali, il sound del violino di Cristina Silvestro si muove su quello delle basi, accompagnato dalla voce di Sabrina Bonfadelli: un incantevole ed elegante duo tutto al femminile, che propone un mix musicale dallo stile contemporaneo.

BEATRICE E SERENA

Il talento vocale di Beatrice Orrigo e la fisarmonica di Serena Lo Faro, si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza. Un elegante excursus nella musica leggera di vari decenni, proposto con grazia e tecnica impeccabile.

THE CU3E TRIO

Trio chitarra e voce, basso e batteria, regala un repertorio coinvolgente quanto raffinato di grandi classici internazionali e nazionali, passando dal blues al jazz, dalla bossa nova al lounge, senza tralasciare hits indimenticabili.

VELVET SOUND

Velvet Sound è un duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato di volta in volta dalle incantevoli voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo. Il progetto propone un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. L’atmosfera è intima e versatile: Velvet Sound unisce gusto musicale e presenza scenica in un’esperienza sonora autentica.

SO WHAT

Duo composto da Roby Blasi, eclettico chitarrista, affiancato dal contrabbasso di Tony Mercurio. Il repertorio spazia dal pop al blues, dal jazz al funky, fino ai grandi successi della musica italiana. L'uso della loop station per sovraincidere le melodie in tempo reale, rende il sound dei So What unico e inimitabile.

SWEET SWING TRIO

Il progetto musicale di Ivan Galli al pianoforte, Sabrina Bonfadelli alla voce e Cristina Silvestro al violino è un'affascinante fusione di stili e sonorità che cattura l'attenzione: l'eleganza del jazz, il ritmo vivace dello swing, la dolcezza del pop e la raffinatezza dei brani classici, si uniscono in un repertorio vario e ricco, creando un'esperienza sonora unica e coinvolgente per la serata di Ferragosto.

BEMSHA SWING DUO

Un incontro tra talento, passione e sensibilità musicale: Patrizia Taurini, pianista e tastierista versatile, unisce tecnica solida e gusto interpretativo; Eleonora Amerio, con il suo stile elegante e coinvolgente, completa l’armonia del duo con la sua voce autentica portando sul palco un repertorio variegato tra latin, bossa, blues e successi internazionali.

LES ELODIES

Ines Aliprandi, meravigliosa cantante e pianista, affiancata in questo nuovo duo dalla violinista Cristina Silvestro: una proposta talentuosa, dal sound raffinatamente soft, tutta al femminile.

MIRKO REBAUDO

Propone un elegante intrattenimento musicale dal vivo al sassofono, pensato per ambienti esclusivi. La performance crea un'atmosfera sofisticata e coinvolgente; il repertorio spazia tra sonorità lounge, jazz, pop internazionale e brani chill-out, offrendo un accompagnamento musicale di classe ma di grande impatto.

VICIDOMINI BRIANO DUO

Duo di esperienza trentennale formato da Angela Vicidomini, talentuosa interprete, accompagnata al pianoforte dal maestro Alessio Briano: un viaggio musicale all’insegna dei successi internazionali e della musica leggera italiana.

SO WHAT TRIO

Roby Blasi, eclettico chitarrista, guida questo trio acustico affiancato dall’incantevole voce di Anna Mandalà e accompagnato dal contrabbasso di Tony Mercurio. Il repertorio spazia dal pop al blues, dal jazz al funky, fino ai grandi successi della musica italiana.

INTEMPO TRIO

Composto da Chantalle Allomello (voce), Vincenzo Pisano (pianoforte), affiancati da Daniele Ducci al contrabbasso, Intempo trio è un progetto musicale elegante e senza tempo che attraversa il jazz, la canzone italiana e i grandi classici internazionali. L'ensemble crea atmosfere raffinate pensate per momenti di autentico relax.

ELICORDA JAZZ TRIO

Composto da Elisa Arnaldi alla voce, Davide Fusi al pianoforte e Mauro Demoro (mercoledì 5 agosto) e Silvano Manco (mercoledì 12 agosto) al contrabbasso, il trio Elicorda propone un raffinato percorso musicale che attraversa la tradizione della canzone italiana e internazionale, reinterpretata con sensibilità contemporanea. Attraverso arrangiamenti originali in chiave jazz e swing, il gruppo dà nuova vita a brani noti del repertorio popolare e d’autore, valorizzandone le melodie e le atmosfere con eleganza e gusto stilistico.

BEMSHA SWING TRIO

Un incontro tra talento, passione e sensibilità musicale: Patrizia Taurini, pianista e tastierista versatile, unisce tecnica solida e gusto interpretativo; Mauro Parrinello al contrabbasso accompagna ogni esecuzione con ritmica e attenzione espressiva; Eleonora Amerio, con il suo stile elegante e coinvolgente, completa l’armonia del trio jazz con la sua voce autentica. I tre musicisti condividono un percorso ricco di esperienze, portando sul palco un repertorio variegato tra latin, bossa, blues e successi internazionali.

La programmazione in allegato