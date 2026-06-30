Ventimiglia ospita il 3° Trofeo Olivieri, torna la regata tra i gozzi dei Sestieri (Foto)

Torna la regata tra i gozzi dei Sestieri di Ventimiglia. Il 3° Trofeo Olivieri andrà in scena il 5 luglio.

I partecipanti dovranno remare da via Tacito fino a Marina San Giuseppe. "La gara partirà alle 18 da via Tacito mentre l'arrivo sarà alla Stella Marina" - fanno sapere gli organizzatori - "Parteciperanno tutti i sestieri".

L'evento, proposto dal Sestiere Marina con il patrocinio del comune di Ventimiglia e la collaborazione dell'Ente Agosto Medievale, è nato per ricordare Claudio Olivieri. "Claudio era la colonna portante del Sestiere Marina. Abbiamo ancora la moglie con noi che è la responsabile della rievocazione storica" - dice Simona Punturiero, presidente del Sestiere Marina - "Desidero ringraziare lo stabilimento Stella Marina per averci aiutato con l'evento contribuendo a preparare il buffet che verrà proposto dopo l'arrivo degli equipaggi".