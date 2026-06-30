Estate a Vallebona 2026: cultura, musica e tradizioni animano il borgo per tutta l'estate

Ad inaugurare la rassegna nel mese di luglio sarà uno degli eventi culturali più attesi: sabato 4 luglio alle ore 18.30, presso la Loggia dell'Aria del Palazzo Comunale, la giovane scrittrice residente a Vallebona, Emma Sorriento presenterà il suo libro "Tamago". L'incontro sarà condotto da Pia Viale, dell'Associazione A Cria, in un dialogo dedicato al romanzo e al percorso letterario dell'autrice. Un appuntamento che rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità, chiamata a sostenere e valorizzare una giovane concittadina che si sta affermando nel panorama letterario contemporaneo.

L'estate proseguirà con l' edizione di "Jazz in Valle", in programma dal 16 al 18 luglio, che porterà a Vallebona alcuni tra i migliori interpreti del jazz italiano, confermando il borgo come uno dei punti di riferimento culturali dell'estate nel Ponente ligure.

Spazio anche al cinema all'aperto, con quattro serate in Piazza dell'Oratorio: tutti mercoledì agosto alle ore 21.15, un'occasione per vivere il fascino del grande schermo sotto le stelle in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico: Piazza XX Settembre.

Grande attesa anche per le tradizionali serate gastronomiche della Pro Loco, realizzate con il patrocinio di Regione Liguria, dedicate ai sapori della cucina locale e alla valorizzazione delle eccellenze de.co del territorio. Gli appuntamenti offriranno ai visitatori l'opportunità di riscoprire ricette e prodotti tipici in un'atmosfera di convivialità e festa preso il campo sportivo "taggiasco".

Tra gli eventi di punta figura inoltre il concerto di musica irlandese dei Birkin Tree , in programma domenica 16 agosto alle ore 21.15, che vedrà protagonisti musicisti di fama nazionale nella splendida cornice di Piazza XX Settembre.

Per tutta l'estate Area Arte Vallebona continuerà inoltre la propria attività espositiva con mostre dedicate all'arte contemporanea, contribuendo ad arricchire l'offerta culturale del borgo e confermandolo come luogo d'incontro tra creatività, ricerca artistica e valorizzazione del territorio: fotografia e artisti internazionali in grado di usare tutte le espressioni artistiche per comunicarci saranno ospiti nello spazio espositivo sito in Via del Municipio

«Con Estate a Vallebona 2026 proponiamo un programma capace di coinvolgere pubblici diversi, valorizzando il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico grazie alla collaborazione delle associazioni, della Pro Loco e delle tante realtà che operano sul territorio. Un calendario che unisce cultura, musica, arte, tradizioni e accoglienza, confermando Vallebona come una meta da vivere durante tutta l'estate», sottolinea l'Amministrazione comunale.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito turistico del Comune di Vallebona, dove sarà costantemente aggiornato con date, orari e informazioni sui singoli appuntamenti:

https://www.vallebona.info/it/calendario-eventi/estate-a-vallebona-2026.