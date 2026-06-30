"La terra degli ulivi", lo spettacolo di Pino Petruzzelli va in scena a San Biagio della Cima (Foto)

Un evento dedicato al paesaggio, alla cultura e alle radici del Mediterraneo. "La terra degli ulivi", uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli, va in scena a San Biagio della Cima. L'appuntamento sarà il 5 luglio alle 21 nel piazzale della chiesetta dell'Annunziata.

Un intenso viaggio teatrale che intreccia racconti, testimonianze e riflessioni attorno all’ulivo, simbolo universale di pace, resilienza e identità mediterranea. Attraverso la sua narrazione appassionata, Pino Petruzzelli accompagnerà il pubblico alla scoperta di un patrimonio che va oltre la dimensione agricola dove gli ulivi diventano custodi di storie, memoria collettiva e legame profondo tra uomo e natura. "Lo spettacolo inizierà alle 21 e sarà a ingresso libero" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

Per l'occasione sarà, inoltre, disponibile un servizio navetta gratuito a partire dalle 19.30 per poter raggiungere il paese. "Un servizio navetta gratuito permetterà di raggiungere più facilmente il paese" - aggiunge l'Amministrazione comunale - "La navetta si fermerà al cimitero, alla farmacia e alla posta".