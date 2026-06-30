Folies Royal 2026: l’estate di Sanremo si veste di musica, eleganza e grandi emozioni

Un appuntamento ormai atteso negli anni da ospiti, cittadini e visitatori che desiderano vivere serate esclusive in una delle location più iconiche della Riviera dei Fiori, dove l’eccellenza dell’ospitalità si fonde con il piacere dell’intrattenimento dal vivo.

Immerso nel verde del parco subtropicale dell’hotel, il suggestivo Ristorante Corallina rappresenta il cuore pulsante della serie di appuntamenti. Affacciato sulla celebre piscina di acqua di mare riscaldata progettata da Gio Ponti, questo raffinato spazio si trasforma ogni sera in un elegante palcoscenico a cielo aperto, dove musica, luci, gastronomia e atmosfera si intrecciano dando vita a un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.

Folies Royal 2026 propone un calendario artistico ricco e variegato, cucito su misura per accompagnare con stile le notti estive. Il pubblico potrà lasciarsi conquistare dalle sonorità sofisticate del jazz, dall’energia del soft rock e del pop internazionale, fino all'intimità dei set acustici e alle reinterpretazioni dei grandi classici italiani e stranieri. Non mancheranno sfumature soul, lounge e sonorità contemporanee, capaci di creare il perfetto sottofondo sia per una cena elegante che per un piacevole dopocena sotto le stelle.

La qualità dei protagonisti selezionati è da sempre il tratto distintivo della rassegna. Musicisti e interpreti di talento daranno vita a performance live caratterizzate da una forte impronta stilistica, proponendo repertori multilingue e trasversali, pronti a soddisfare e a coinvolgere una platea internazionale. Ogni serata saprà rivelarsi unica e originale, pur mantenendo intatta quell'anima esclusiva che contraddistingue il marchio Folies Royal.

Anche nell’edizione 2026, la kermesse si inserirà armoniosamente nel ricco panorama degli eventi culturali ospitati presso l’Auditorium Franco Alfano, contribuendo ad arricchire ulteriormente il calendario estivo della città di Sanremo. La sinergia tra queste importanti realtà conferma il ruolo della città come punto di riferimento per la cultura, la musica e gli eventi della Riviera.

Folies Royal si riafferma così non solo come un insieme di concerti, ma come un vero e proprio viaggio tra arte, stile, gusto e accoglienza, capace di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso. Un invito a vivere l’estate sanremese in un contesto d'eccezione, dove ogni dettaglio è pensato per regalare emozioni autentiche.

In allegato, il programma completo di Folies Royal 2026 e le presentazioni del cast artistico.