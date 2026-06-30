Perinaldo, l'Emporio del Teatro torna in scena con "La locanda del tesoro nascosto" sabato prossimo alle 21

Dopo i riscontri ottenuti nelle precedenti tappe a Palazzo Rubini di Ceriana, La Piccola di Ospedaletti, Teatro Parrocchiale di Arma di Taggia e San Giovanni di Sanremo, l'Emporio del Teatro è pronto a tornare sul palcoscenico con una nuova rappresentazione. L'appuntamento è fissato per sabato 4 luglio, alle ore 21, sul Piazzale della Chiesa di Perinaldo, in uno spettacolo organizzato con il patrocinio del Comune. La compagnia porterà in scena la commedia brillante "La locanda del tesoro nascosto", scritta e diretta da Ernestina Pellesi.

La vicenda è ambientata a Calizzano, nella locanda gestita dalle sorelle Allegra e Diletta, aiutate dalla cugina Clarissa. Attorno a un presunto tesoro nascosto si sviluppa una trama ricca di equivoci e situazioni comiche, con un continuo via vai di clienti attratti dalla speranza di trovare l'oro e, "non solo". Colpi di scena e momenti di divertimento accompagnano il pubblico fino al finale, grazie anche all'interpretazione di un cast formato da attori con una lunga esperienza maturata all'interno dell'Emporio del Teatro e in altre compagnie teatrali del territorio.

L'iniziativa rappresenta un nuovo appuntamento con il teatro amatoriale locale, confermando l'impegno della compagnia nel portare sul territorio spettacoli capaci di coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età.