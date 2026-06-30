Triora, riparte l’estate del Ghost Tour: tra Palazzo Capponi, processo alle streghe e leggende nel borgo

Con l’arrivo dell’estate torna uno degli appuntamenti più suggestivi del borgo delle streghe. Sabato 4 luglio alle 22 riparte infatti il Ghost Tour Triora, il percorso narrativo notturno ideato da Autunnonero, che accompagnerà i partecipanti tra vicoli, piazze e luoghi simbolo della storia del paese, intrecciando documenti storici, leggende e tradizioni popolari. Il tour prenderà il via davanti ai portici all’ingresso del centro storico e sarà guidato dagli storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga, mentre testi e direzione portano la firma di Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero.

Cuore dell’edizione estiva sarà Palazzo Capponi, considerato il palazzo più antico di Triora. Qui il racconto si concentrerà sulle vicende del processo alle streghe del 1587, uno degli episodi più noti e drammatici della storia del borgo. Secondo la ricostruzione proposta durante il percorso, nei sotterranei collegati al palazzo si trovavano le antiche prigioni, dove furono rinchiuse numerose donne accusate di stregoneria e, secondo alcune testimonianze storiche, alcune di loro avrebbero anche trovato la morte. Tra le figure ricordate durante il tour emerge quella di Caterina Capponi, coinvolta nell'inchiesta del commissario Giulio Scribani. Dopo essere stata sottoposta a tortura, la donna confessò di aver preso parte al sabba, una dichiarazione estorta che rappresenta una delle pagine più controverse della caccia alle streghe di fine Cinquecento.

Il percorso proseguirà poi attraverso altri luoghi simbolo del paese, come la piazza della Collegiata e la Cabotina, conosciuta come "la casa delle streghe", dove il racconto alternerà storia documentata, superstizioni e folklore locale. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito di Autunnonero. Le successive date del Ghost Tour sono in programma il 25 luglio e l'1, 15, 22 e 29 agosto. Nelle serate del 15, 22 e 29 agosto, inoltre, il Ghost Tour sarà seguito da "Il Volo degli Striges", esperienza teatrale e visiva ambientata nella chiesa di San Bernardino, dove gli affreschi dei Sette Vizi Capitali dialogheranno con il volo dei rapaci notturni dell'Associazione Terra di Confine.

"Sette vizi per sette rapaci": è questo il filo conduttore dello spettacolo, che unirà simbolismo, racconto e il fascino degli animali della notte.