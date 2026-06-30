'Frammenti di Broadway' va in scena a Bordighera, Baldassarre: "Momento di cultura, bellezza e condivisione" (Foto e video)

Danza e musica a Palazzo del Parco. "Frammenti di Broadway", proposto da Revolution Dance Studio, fa sognare il pubblico presente al teatro Golzi a Bordighera.

E' stato, infatti, un successo lo spettacolo portato in scena lo scorso 27 giugno. "E' stato un piacere essere andata al Teatro Golzi per assistere a Frammenti di Broadway, uno spettacolo che ha portato a Bordighera l’energia, il colore e la magia del musical. Voglio ringraziare la Revolution Dance Studio, gli insegnanti, gli organizzatori, le famiglie e soprattutto tutti i ragazzi e le ragazze che sono saliti sul palco" - dice il sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre - "Dietro ogni esibizione ci sono prove, impegno, disciplina, emozione e tanta passione e questo è uno degli aspetti più belli della danza: insegna a lavorare su sé stessi, a stare insieme, a superare la timidezza, a esprimere qualcosa che spesso le parole non riescono a dire".

Il pubblico ha potuto rivivere i grandi musical: 'Chorus Line', 'West Side Stoy', 'Il mago di Oz', 'Singing in the rain', 'Chicago' e 'Grease'. "Il tema della serata è stato particolarmente bello: Broadway, con i suoi grandi musical, da West Side Story a Chicago, da Grease a Singing in the Rain, è un simbolo di spettacolo, sogno e creatività. Portarne un frammento qui, nel nostro teatro, significa offrire alla città un momento di cultura, bellezza e condivisione" - sottolinea il primo cittadino - "Come Amministrazione crediamo molto nel valore delle realtà associative, artistiche e sportive del territorio. Sono luoghi dove i giovani crescono, imparano, costruiscono amicizie e scoprono talenti. E sono anche una parte fondamentale della vita della nostra comunità, quindi, grazie davvero a chi ha reso possibile questa serata".