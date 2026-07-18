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Teatro e cinema | 18 luglio 2026, 13:39

Pompeiana si trasforma in un mondo di mistero con “Arcane Vacanze”

L’evento prenderà il via alle ore 21.00, con partenze successive ogni venti minuti, permettendo agli spettatori di vivere un percorso scenico dinamico e immersivo. Dalle 20.30 verranno distribuiti i biglietti ai gruppi

Pompeiana si trasforma in un mondo di mistero con “Arcane Vacanze”

Sabato 18 luglio 2026 Piazza Dante Alighieri a Pompeiana diventerà il palcoscenico di un’esperienza teatrale fuori dall’ordinario. La compagnia teatrale Per un Pugno di Maschere presenterà infatti “Arcane Vacanze”, uno spettacolo di teatro itinerante a ingresso libero che promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera sospesa tra magia, simbolismo e mistero.

L’evento prenderà il via alle ore 21.00, con partenze successive ogni venti minuti, permettendo agli spettatori di vivere un percorso scenico dinamico e immersivo. La suggestiva ambientazione, ispirata all’immaginario esoterico e alla lettura dei tarocchi, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra personaggi enigmatici, racconti e atmosfere medievali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio, confermando l’impegno dell’associazione nel proporre eventi originali e accessibili a tutti. L’ingresso gratuito consentirà a residenti e turisti di partecipare a una serata all’insegna del teatro e della fantasia.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al sostegno e alla collaborazione di diverse realtà locali, tra cui Andrea Roppa di Hydros Vallecrosia e la Falegnameria Bello di Camporosso, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Redazione

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