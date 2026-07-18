Pompeiana si trasforma in un mondo di mistero con “Arcane Vacanze”

Sabato 18 luglio 2026 Piazza Dante Alighieri a Pompeiana diventerà il palcoscenico di un’esperienza teatrale fuori dall’ordinario. La compagnia teatrale Per un Pugno di Maschere presenterà infatti “Arcane Vacanze”, uno spettacolo di teatro itinerante a ingresso libero che promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera sospesa tra magia, simbolismo e mistero.

L’evento prenderà il via alle ore 21.00, con partenze successive ogni venti minuti, permettendo agli spettatori di vivere un percorso scenico dinamico e immersivo. La suggestiva ambientazione, ispirata all’immaginario esoterico e alla lettura dei tarocchi, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra personaggi enigmatici, racconti e atmosfere medievali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione culturale per il territorio, confermando l’impegno dell’associazione nel proporre eventi originali e accessibili a tutti. L’ingresso gratuito consentirà a residenti e turisti di partecipare a una serata all’insegna del teatro e della fantasia.

La manifestazione è resa possibile anche grazie al sostegno e alla collaborazione di diverse realtà locali, tra cui Andrea Roppa di Hydros Vallecrosia e la Falegnameria Bello di Camporosso, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.