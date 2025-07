Sanremo: via Vallarino sprofonda sempre di più, oggi nuovo danno ad un'auto, un altro grido d'allarme dei residenti (Foto)

Via Vallarino sprofonda sempre più e buona parte dell’asfalto è in condizioni sempre peggiori. Nuovo grido d’allarme dei residenti della strada privata di zona Foce a Sanremo, che torna nuovamente all’attenzione della città dei fiori. I fatti ormai sono noti da tanti anni ma, secondo quanto evidenziato da diversi residenti e proprietari di seconde case, la situazione nelle ultime settimane è ulteriormente peggiorata. L’asfalto, che frana verso valle da tempo, è sceso ancora di più e cresce la preoccupazione anche per la stabilità dei condomini vicini.

Nelle ultime ore due giovani che avevano affittato una casa vacanza per il weekend, hanno rotto la coppa dell’olio dell’auto su un dosso che si è creato sulla strada, a pochi metri dalla frana. Ma sono anche altri i problemi della via: in alcuni punti sono presenti voragini dove spesso cadono i passanti e, come si può vedere dalle foto, le buche sono profonde fino a 15 centimetri. I due ragazzi, vittime della rottura dell’auto, hanno avvertito la Municipale, che ha redatto il verbale ma, secondo quanto affermato dai residenti, non è la prima vettura che subisce lo stesso trattamento. Chi transita in moto o in scooter rischia quotidianamente di finire a terra.

Sono circa 450 le abitazioni presenti nella via e, tutti i residenti o proprietari chiedono un intervento del comune. Come è noto la strada è privata e più volte c’è stato un tira e molla tra i diversi residenti ma anche il comune. Il Sindaco Mager ha eseguito anche un sopralluogo con gli uffici competenti, ma la situazione non si sblocca. Sul piano prettamente legale non è nemmeno chiaro se la strada è di tutti i condomini o di un singolo privato e, negli anni scorsi, palazzo Bellevue aveva anche intimato di eseguire i lavori, altrimenti sarebbe subentrato negli stessi, addebitandoli poi ai proprietari.

Nella zona della frana, ma anche sulla stradina pedonale di collegamento con corso Matuzia, la vegetazione sta prendendo il sopravvento e, a prescindere da chi eseguirà il lavoro, sicuramente per via Vallarino serve una decisione che possa rimettere in sesto la strada e, soprattutto, evitare incidenti che potrebbero essere ben più gravi della rottura di una coppa dell’olio.