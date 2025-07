Sanremo: ritorno del mercato in piazza Eroi, l'Assessore Artusi "Convocherò le parti per una riunione a settembre"

“Convocherò gli ambulanti e le categorie a settembre, anche se penso che il mercato dovrà tornare nella sua sede d’origine”. Sono le parole di Lucia Artusi, Assessore al Commercio del comune di Sanremo, in relazione alla nostra inchiesta tra i banchi del mercato di via Adolfo Rava, ovvero quelli spostati per consentire i lavori del parcheggio di piazza Eroi.

“La questione è sicuramente complessa – prosegue Artusi - perché ci sono i commercianti che vorrebbero il mercato unito mentre altri ritengono che la soluzione di via Adolfo Rava è sicuramente più allettante per i francesi che arrivano da via Padre Semeria ed è sicuramente più ‘lineare’ rispetto a piazza Eroi. Dobbiamo però evidenziare come il mercato ‘old style’ crea un indotto di imprenditoria locale che, comunque, coinvolge tutti i commercianti della zona, compresa via Debenedetti, via Pietro Agosti ma anche via Corradi, via Palazzo ed altre zone che rimangono ora più sacrificate”.

Secondo l’Assessore qualsiasi valutazione verrà fatta, troverà lo scontento di qualcuno: “Ma non dimentichiamo – va avanti - che con il rifacimento della piazza è stata fatta una modifica importante per consentire agli ambulanti di tornare. Inoltre investiremo molto, perché con il Pinqua avremo pure una modifica alla parte superiore della piazza. E’ sicuramente difficile trovare una soluzione ma, sicuramente, faremo una importante riunione con gli ambulanti, quelli dell’annonario ma anche i commercianti della zona. Stiamo investendo soldi pubblici e, quindi, visto che siamo in una fase di stallo, dobbiamo lavorare per riqualificare l’area con la Municipale che sarà sistemata nella zona”.

“A me il mercato piace – termina Lucia Artusi - visto che sono una persona che ne usufruisce e, secondo me, la scelta di tornare in piazza Eroi è la migliore, perché andiamo ad aiutare una zona che è diventata periferica e sta in questo momento soffrendo”.

C’è poi un altro problema, quello messo in evidenza dai residenti che, nelle scorse settimane, hanno chiesto di evitare che la piazza diventi un’altra ‘movida’ invasa dai dehors: “Questa non è una mia competenza – ha risposto - e, sicuramente, la questione dovrà essere regolarizzata. Quando sarà passata la modifica del regolamento del mercato, vorrei far passare anche quello del commercio. Questo per renderlo un po’ più ordinato”.