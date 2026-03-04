 / Politica

Politica | 04 marzo 2026, 12:09

Sanità, ispezione al Saint Charles: Ioculano (PD) chiede la relazione Ats dopo lo stop al lavoro per 30 addetti

Il vicepresidente della commissione sanità esercita il potere di acquisizione atti: “Servono trasparenza e risposte chiare”

Sanità, ispezione al Saint Charles: Ioculano (PD) chiede la relazione Ats dopo lo stop al lavoro per 30 addetti

Dopo l’ispezione effettuata il 3 marzo e la cessazione del rapporto di lavoro di circa 30 persone, cresce l’attesa di chiarimenti sulla gestione dell’Ospedale Saint Charles. A chiederli formalmente è il consigliere regionale Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione sanità, che ha avviato una richiesta ufficiale di acquisizione atti.

Ioculano ha infatti esercitato il potere previsto dallo Statuto regionale, chiedendo la trasmissione della relazione sugli esiti dell’attività di controllo svolta dagli ispettori di Azienda Tutela Salute Liguria sulla struttura sanitaria. La richiesta si inserisce in un percorso già avviato in Consiglio regionale. L’11 febbraio, il consigliere aveva presentato un’interrogazione per fare chiarezza su chi oggi eserciti le funzioni di controllo sui servizi e sulla qualità delle prestazioni sanitarie, soprattutto alla luce delle recenti modifiche organizzative del sistema sanitario ligure.

Secondo Ioculano, conoscere nel dettaglio il contenuto della relazione ispettiva è essenziale, anche in considerazione delle ricadute occupazionali che hanno coinvolto decine di lavoratori. “È indispensabile fare piena luce su quanto emerso dall’ispezione e sulle conseguenze che ne sono derivate”, avrebbe sottolineato il consigliere. "Trasparenza, responsabilità e chiarezza": sono queste le parole chiave richiamate da Ioculano, mentre ora si attendono risposte ufficiali dagli organi competenti.

News collegate:
 Crisi Ospedale Saint Charles, Trucchi: “Va rivisto il piano economico per garantire il futuro della sanità a Bordighera” - 04-03-26 17:50
 Licenziamenti e riorganizzazione dell'ospedale di Bordighera: lavoratori verso lo stato di agitazione (Foto) - 04-03-26 07:21
 Ospedale di Bordighera, cessazione rapporti di lavoro e riorganizzazione servizi: convocata un'assemblea  - 27-02-26 17:21
 Bordighera, sindacati sul piede di guerra per l'Ospedale Saint Charles: “Riorganizzazione senza confronto, a rischio lavoratori e servizi” - 26-02-26 10:45

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium