 / Attualità

Attualità | 27 febbraio 2026, 17:21

Ospedale di Bordighera, cessazione rapporti di lavoro e riorganizzazione servizi: convocata un'assemblea

Organizzata dai sindacati è rivolta a tutto il personale GVM

Ospedale di Bordighera, cessazione rapporti di lavoro e riorganizzazione servizi: convocata un'assemblea

Cessazione dei rapporti di lavoro e riorganizzazione dei servizi saranno i temi all'ordine del giorno di un'assemblea rivolta a tutto il personale GVM in programma martedì 3 marzo dalle 21 nella sala riunioni della sede della Croce Rossa di Bordighera.

Un momento di incontro e confronto organizzato dalle sigle sindacali Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e Nursind rivolto a tutto il personale dell'ospedale di Bordighera, compresi i distaccati Asl1, i liberi professionisti e chi ha un contratto Aiop.

Un incontro urgente voluto in seguito alla forte preoccupazione e alla grande confusione creatasi tra il personale sanitario e sociosanitario dell’ospedale Saint Charles in seguito alla notizia di una possibile riorganizzazione interna. Sarà, dunque, un'occasione per fare il punto della situazione.

News collegate:
 Bordighera, sindacati sul piede di guerra per l'Ospedale Saint Charles: “Riorganizzazione senza confronto, a rischio lavoratori e servizi” - 26-02-26 10:45

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium