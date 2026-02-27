Ospedale di Bordighera, cessazione rapporti di lavoro e riorganizzazione servizi: convocata un'assemblea

Cessazione dei rapporti di lavoro e riorganizzazione dei servizi saranno i temi all'ordine del giorno di un'assemblea rivolta a tutto il personale GVM in programma martedì 3 marzo dalle 21 nella sala riunioni della sede della Croce Rossa di Bordighera.

Un momento di incontro e confronto organizzato dalle sigle sindacali Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e Nursind rivolto a tutto il personale dell'ospedale di Bordighera, compresi i distaccati Asl1, i liberi professionisti e chi ha un contratto Aiop.

Un incontro urgente voluto in seguito alla forte preoccupazione e alla grande confusione creatasi tra il personale sanitario e sociosanitario dell’ospedale Saint Charles in seguito alla notizia di una possibile riorganizzazione interna. Sarà, dunque, un'occasione per fare il punto della situazione.