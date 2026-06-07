E' pronto il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare, l'inaugurazione sarà il 13 giugno (Foto)

Il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare è pronto. Verrà, infatti, ufficialmente inaugurato sabato 13 giugno alle 11.

"Un’opera che la nostra comunità attendeva da tempo e che, a partire dal prossimo settembre, accoglierà i bambini e offrirà un importante sostegno alle famiglie del nostro territorio" - afferma il sindaco Davide Gibelli - "Con il tradizionale taglio del nastro celebreremo insieme un traguardo significativo, frutto di impegno, visione e attenzione verso le nuove generazioni".

L'edificio di via Braie era stato buttato giù completamente nell'estate del 2023 per essere ricostruito interamente grazie a un finanziamento Pnrr con un contributo di 1.064.000,00 euro con cofinanziamento comunale di 56.000,00 euro per un totale di 1.120.000,00 euro. Il nuovo fabbricato dal design innovativo è finalmente pronto e garantirà un’utenza di oltre trenta bambini per la fascia d’età che parte dai tre ai trentasei mesi. "Vi aspettiamo per condividere questo momento speciale per Camporosso e il suo territorio" - dice il primo cittadino.