martedì 09 giugno
Diano Marina approva le nuove linee guida per il nido d’infanzia: dal 2026 una nuova struttura in via Rossini per 40 bambini
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Attualità | 07 giugno 2026, 14:11

E' pronto il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare, l'inaugurazione sarà il 13 giugno (Foto)

"Un’opera che la nostra comunità attendeva da tempo e che, a partire dal prossimo settembre, accoglierà i bambini e offrirà un importante sostegno alle famiglie del nostro territorio", dice il sindaco

E' pronto il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare, l'inaugurazione sarà il 13 giugno (Foto)

Il nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare è pronto. Verrà, infatti, ufficialmente inaugurato sabato 13 giugno alle 11.

"Un’opera che la nostra comunità attendeva da tempo e che, a partire dal prossimo settembre, accoglierà i bambini e offrirà un importante sostegno alle famiglie del nostro territorio" - afferma il sindaco Davide Gibelli - "Con il tradizionale taglio del nastro celebreremo insieme un traguardo significativo, frutto di impegno, visione e attenzione verso le nuove generazioni".

L'edificio di via Braie era stato buttato giù completamente nell'estate del 2023 per essere ricostruito interamente grazie a un finanziamento Pnrr con un contributo di 1.064.000,00 euro con cofinanziamento comunale di 56.000,00 euro per un totale di 1.120.000,00 euro. Il nuovo fabbricato dal design innovativo è finalmente pronto e garantirà un’utenza di oltre trenta bambini per la fascia d’età che parte dai tre ai trentasei mesi. "Vi aspettiamo per condividere questo momento speciale per Camporosso e il suo territorio" - dice il primo cittadino.

 

Elisa Colli

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