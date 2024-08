Edilizia scolastica, nuovo nido d’infanzia a Camporosso Mare: edificio quasi pronto (Foto e video)

Sono quasi conclusi i lavori del nuovo nido d'infanzia a Camporosso Mare.

L'edificio di via Braie era stato buttato giù completamente l'estate scorsa per essere ricostruito interamente dalla ‘Giò Costruzioni’ di Sanremo grazie a un finanziamento Pnrr con un contributo di 1.064.000,00 euro con cofinanziamento comunale di 56.000,00 euro per un totale di 1.120.000,00 euro.

Il nuovo fabbricato, progettato dagli architetti Alessandro Liotta e Aldo Panetta, dal design innovativo è quasi pronto e garantirà un’utenza di oltre trenta bambini per la fascia d’età che parte dai tre ai trentasei mesi. "Vogliamo diventi un luogo di eccellenza educativa del nostro territorio" - dice il sindaco Davide Gibelli.