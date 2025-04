Sanremo: preoccupazione a Bussana per la sostituzione di Don Antonio, il Vescovo "Non lascerò la parrocchia senza un buon parroco"

“Non lascerò la parrocchia di Bussana senza un buon parroco. Bisogna comprendere che, in Diocesi non c’è una sola parrocchia e, sia io che tutti i miei collaboratori, lavoriamo con impegno per far crescere il seminario in modo da tirare fuori i preti che poi possono operare sul territorio”. Sono le parole del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, dopo le molte lamentele pubblicate sui social network e inviate anche al nostro giornale, in relazione al possibile cambio alla guida della Parrocchia del Sacro Cuore a Bussana di Sanremo.

I parrocchiani e molti residenti della popolosa frazione matuziana hanno infatti appreso con preoccupazione la possibile scelta di cambiare il parroco Don Antonio Arnaldi. Secondo loro, infatti, aveva fatto riavvicinare le persone alla Chiesa, attirando con le sue innumerevoli attività bambini e giovani, adulti ed anziani: “In pochissimo tempo, con i suoi modi affabili e le sue capacità organizzative, si è fatto volere bene da tutti nella frazione, partecipando alla vita del paese e creando un legame con le persone di ogni età. Alla messa, sono ritornati i chierichetti e l'affluenza é aumenta nel corso del tempo, cosa che non succedeva più”.

Da non dimenticare che Don Antonio è anche il Vicario generale, ovvero il vice Vescovo e che non era stato nominato parroco ma amministratore parrocchiale, ovvero una assegnazione provvisoria. Mons. Antonio Suetta ha confermato che sostituirà Don Antonio con un prete che farà il bene della parrocchia, rimessa in sesto negli ultimi anni.